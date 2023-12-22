При разработке бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год допущены многочисленные нарушения, следует из проведенной Государственным контролем ревизии. Ранее за нарушения, допущенные в финансовой деятельности самоуправления, от должности уже был отстранен мэр Резекне Александр Барташевич. Сегодня в Резекне прибудет для обсуждения сложившейся ситуации министр финансов Арвилс Ашераденс.

Планируется, что министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") прибудет в Резекне в 14.30 — чтобы встретиться с руководством города и специалистами. По итогам встреч анонсирована пресс-конференция. Глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня ("Новое Единство"), заявив, что действия самоуправления были незаконными и безответственными, но все же выразила надежду, что Резекненская городская дума теперь устранит недостатки и подготовит правильный бюджет на 2024 год.

В интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения новый глава Госконтроля

Эдгарс Корчагинс сообщил, что проверка выявила обязательства, не отраженные в предыдущих отчетах, а также существенные несоответствия требованиям закона о формировании и контроле бюджета.

Госконтролер признал, что в ситуации, когда в думе не организован процесс формирования бюджета, "мы можем четко говорить об ответственности руководства думы", хотя причин для ситуации, в которой оказался город Резекне, больше.

Корчагинс отметил, что оценка бюджета является обязанностью нанятых думой присяжных ревизоров, и Госконтроль намерен обратиться в соответствующие ведомства, указав на их бездействие.

Самое тревожное в нынешней ситуации это что, что в городе сейчас нет присяжного ревизора, поскольку предыдущий прекратил свои договорные обязательства, а нового ревизора муниципалитет пока не нашел.

Госконтроль призывает Резекненскую думу срочно найти нового ревизора, поскольку это очень острый вопрос. Если же дума это не сделает, то это будет считаться нарушением закона. Корчагинс также пояснил, что данные проверки Госконтроля уже запросили и правоохранительные органы.

Что говорится в ревизии Госконтроля?

В ходе ревизии Госконтроль дал отрицательное заключение, указав в качестве основных причин убытков недостаточную оценку сложившейся ситуации, необоснованность надежд на доступность финансирования и раздробленность процесса управления бюджетом и бухгалтерского учета.

Член совета Госконтроля Илзе Бадере отметила, что финансовая стабильность Резекне вызвала в публичном пространстве ряд вопросов, в том числе, кто виноват в этой ситуации и кто должен взять на себя ответственность. Фокус ревизии Госконтроля был нацелен на ответственность Резекненского самоуправления, которое должно обеспечивать стабильный "хребет" управления финансами — бухгалтерский учет и контроль, а также соответствующее регулированию, прозрачное, основанное на обоснованных прогнозах и реализуемых замыслах управление бюджетом.

Госконтроль отмечает, что общий бюджет Резекне образован бюджетами девяти учреждений, каждый из которых отдельно подготавливается и передается в финансовое управление Резекне для обобщения и проверки. В свою очередь, продвижение разработки бюджета обеспечивается группой инвестиционной программы капитала и управления бюджетным процессом, в задачи которой входит рассмотрение и утверждение прогнозов доходов, контрольных показателей расходов, определение приоритетов инвестиций, прием и передача на утверждение сводки проекта бюджета.

Кроме того, продвижение бюджета обеспечивает финансово-бюджетный комитет, одной из задач которого является рассмотрение и утверждение бюджета самоуправления до его направления на утверждение на заседании думы.

При разработке бюджета этого года — от первоначального запроса ведомств до утверждения бюджета на заседании думы 10 февраля — проект бюджета неоднократно рассматривался группой по управлению бюджетом. В ходе ревизии было установлено, что, несмотря на доступную информацию о недостаточных бюджетных средствах по ряду позиций, контрольный показатель бюджетных расходов, установленный на уровне 2022 года, был снижен еще на 8%.

В итоге бюджет на 2023 год был утвержден без учета расходов и ресурсов на их покрытие минимум на три месяца, то есть не были запланированы не менее чем 8,68 млн евро.

При этом финансовый комитет, который должен рассматривать и утверждать бюджет до его направления на утверждение на заседании думы, не участвовал в заседаниях по рассмотрению проектов бюджета, когда решался вопрос о возможностях бюджета, таким образом, всем депутатам финансового комитета могла быть недоступна полная информация о бюджетных потребностях ведомств, отмечает Госконтроль.

В ходе ревизии Госконтроль констатировал существенные недостатки и в процессе исполнения и контроля бюджета, в том числе в процессе подготовки и утверждения поправок в бюджет. Самое важное — хотя Министерство финансов неоднократно указывало, что новые займы получить невозможно, а Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) в этом году приостановило по ряду проектов, финансируемых структурными фондами Европейского союза (ЕС), не менее 3 млн евро, ни группа управления бюджетом, ни финансовый комитет, ни дума соответственно не скорректировали бюджет с учетом ранее запланированных, но не полученных займов в размере 7,77 млн евро. В результате не была указана реальная ситуация с недостачей финансовых средств.

С мая этого года, когда Министерство финансов обратило внимание Резекне на высокие обязательства и распорядилось подготовить план действий по стабилизации финансовой ситуации, было критически важно получить корректную финансовую информацию, отмечает Госконтроль. В ходе ревизии констатированы как несовпадение подготовленного Резекне плана действий с поправками к бюджету, так и существенные недостатки в плане стабилизации Резекне.

Госконтроль отмечает, что в ситуации отсутствия уверенности в корректных и достоверных данных невозможно подсчитать истинный размер обязательств. Причина кроется как в несовершенной системе внутреннего контроля, так и в организации бухгалтерии. То есть, несмотря на то, что в самоуправлении единый порядок бухгалтерского учета, каждый из девяти муниципальных органов ведет его отдельно. Каждое ведомство также отдельно подает отчетность.

Бадере отмечает, что руководству самоуправления критически важно создать и поддерживать финансовую систему с четкими и прозрачными процессами, чтобы обеспечить достоверную информацию для принимающих решения.

"В завершение ревизии мы призвали ответственных представителей Резекне централизовать функцию бухгалтерского учета, и эта рекомендация Госконтроля принята с четким пониманием его значимости, чем мы удовлетворены", — отметила Бадере.

Существенные несоответствия зафиксированы в учете и контроле обязательств самоуправления: ревизоры констатировали ряд несоответствий нормативам, не упомянутым в заключении присяжного ревизора или сообщении руководству, в том числе не обеспечен соответствующий контроль в бухгалтерском учете.

В отчете не указаны возможные обязательства в отношении заключенных договоров о будущих долгосрочных вложениях, которые, согласно информации самоуправления, составляют 13,7 млн евро, не считая поручительств. В инвентаризации 2022 года ревизоры также выявили недостатки.

"На данный момент самым тревожным является тот факт, что у Резекне нет договора с присяжным ревизором о ревизии отчета за 2023 год, что, в свою очередь, означает для Госконтроля как ревизора группы дополнительную работу с целью убедиться в правильности подготовки отчета за 2023 год", — отметила Бадере.

В ходе ревизии установлено, что 11 ноября, передавая на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект тарифа на снабжение тепловой энергией, ООО "Rēzeknes siltumtīkli" своевременно не предоставило достаточную информацию об экономической обоснованности тарифов и их соответствии фактическим расходам. Таким образом, жители и предприниматели самоуправления в отопительный сезон 2022/2023 годов платили за услуги теплоснабжения в соответствии с утвержденными КРОУ тарифами, хотя обоснование расходов уже изменилось.

В результате предусмотренные для господдержки средства из государственного бюджета самоуправление использовало не только для того, чтобы обеспечить поддержку финансово малозащищенным группам населения, но и для увеличения прибыли и денежных средств на расчетных счетах "Rēzeknes siltumtīkli".

В итоге в отопительный сезон 2022/2023 года на обеспечение мер государственной поддержки из средств госбюджета ООО "Rēzeknes siltumtīkli" получило 8,33 млн евро. Учитывая, что тариф был пересмотрен и утвержден только после окончания мер государственной поддержки, по подсчетам ревизоров, государство выплатило "Rēzeknes siltumtīkli" по меньшей мере на 4,55 млн евро больше, чем это было бы после пересмотра тарифа на снабжение тепловой энергией.

По мнению Госконтроля, Резекненское самоуправление могло предпринять более активные действия по надзору за "Rēzeknes siltumtīkli", чтобы защитить интересы пользователей и снизить бремя платежей для жителей самоуправления.

В свою очередь, оценивая инвестиционные проекты, Госконтроль констатировал недостатки в планировании, реализации и финансировании проектов по развитию инфраструктуры Резекне. Например, не всегда инвестиционные проекты включались в документы планирования развития таким образом, чтобы можно было своевременно планировать необходимое финансирование для их реализации в конкретный бюджетный год.

Кроме того, были недостаточно оценены аспекты экономичности и эффективности инвестиционных проектов, которые позволили бы определить дальнейшие расходы на содержание этих объектов инфраструктуры.

В свою очередь, путем привлечения финансирования из структурных фондов ЕС должны были развиваться проекты по восстановлению деградированных территорий, однако в Резекне не разработано ни одного документа или оценки возможностей использования незастроенной земли и деградированной территории. Кроме того, Резекне не провело оценку технического состояния дорог и улиц, а также документально, в соответствии с их экономическим и социальным смыслом, не определило приоритеты в поддержке дорог и улицы.

В целом реализация инвестиционных проектов в Резекне не была определена в приоритетной последовательности, чтобы в условиях ограниченности ресурсов найти лучшее решение для нужд жителей и самоуправления.

В промежуточном докладе ревизии самоуправлению Резекне даны три рекомендации по совершенствованию управления бюджетом и системой управления финансами и обеспечению прозрачности финансовых процессов, а также по контролю бухгалтерского учета, отмечает Госконтроль.

При этом представители Госконтроля признали, что еще во время проведения ревизии Госконтроль сотрудничал с правоохранительными органами — Государственной полицией и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Обмен информацией осуществлялся во время ревизии и продолжается сейчас.

Политическая ситуация в Резекне

После обнаружения финансовых нарушений и отстранения председателя думы Александра Барташевича (Kopā Latvijai) правящая в Резекне партия Kopā Latvijai призналась в намеренном саботаже заседаний думы, чтобы добиться роспуска думы и проведения досрочных выборов.

Согласно законодательству поводом для роспуска думы самоуправления и проведения досрочных выборов может быть срыв трех кворумов подряд. Правящая коалиция думы — 8 из 13 депутатов, все были избраны от "Согласия", затем вошли в партию Kopā Latvijai, возглавляемую отстраненным от должности мэра Резекне Барташевичем — уже сорвали кворум три раза.

Однако государственная власть не торопится распускать Резекненскую думу. Александр Барташевич четырежды побеждал на выборах в Резекне, и есть риск, что на внеочередных выборах его партия Kopā Latvijai может добиться солидного результата.

В начале декабря Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону "О статусе самоуправления", которые дают главе VARAM право аннулировать мандат депутата самоуправления, если тот в течение трех месяцев не посещает более половины очередных заседаний думы. Также внесены изменения в Закон "О самоуправлениях", которые снижают — с более чем половины до трети депутатов — кворум для заседаний думы.

Внесение поправок в законодательство свидетельствует о том, что государственная власть не рассматривает роспуск Резекненской городской думы как первоочередной сценарий, и попытается все же стабилизировать ситуацию, не проводя досрочные выборы.

Обязанности мэра Резекне сейчас исполняет заместитель председатель думы Алексей Стец (Kopā Latvijai). Вероятно, ему предстоит сегодня обсуждать ситуацию с министром финансов Арвилсом Ашераденсом.

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