Отстраненный от должности мэр Резекне Александр Барташевич (Kopā Latvijai) в эфире программы Kāpēc с Ольгой Драгилевой на Delfi TV заявил, что за год изменил свое мнение о внешней политике Латвии в отношении России. Кроме того, он признал, что готов к роспуску городской думы и досрочным выборам в самоуправление.