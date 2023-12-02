Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Отстраненный от должности мэр Резекне Александр Барташевич (Kopā Latvijai) в эфире программы Kāpēc с Ольгой Драгилевой на Delfi TV заявил, что за год изменил свое мнение о внешней политике Латвии в отношении России. Кроме того, он признал, что готов к роспуску городской думы и досрочным выборам в самоуправление. 

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