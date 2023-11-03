После отстранения мэра Резекне Александра Барташевича (Kopā Latvijai) не исключен роспуск и досрочные выборы городской думы, которые могут пройти в июне 2024 года — одновременно с выборами в Европарламент. Для этого нужно, чтобы депутаты правящей коалиции трижды подряд сорвали кворум на заседании. Первый срыв кворума уже состоялся.

Заседание городской думы должно было состояться вечером 2 ноября, через несколько часов после приказа об отстранении Барташевича от должности мэра. Семь из 13 депутатов думы на заседание не явились.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") приняла решение отстранить Барташевича за существенные и систематические нарушения при руководстве работой самоуправления и организации процессом исполнения бюджета. Для обеспечения финансовой стабилизации Резекне до конца года необходимо изыскать более 6 млн евро. К 30 августа самоуправление задолжало более полумиллиона евро за отопление предприятию Rēzeknes Siltumtīkli, более 300 тысяч евро за содержаний городских улиц — предприятию ACBR. К тому же Резекненскому самоуправлению нужно найти средства на зарплаты — 1,6 миллиона евро, а также 4,4 миллиона евро на завершение приоритетных инвестиционных проектов.

Министерство финансов отмечает, что Резекне не предоставляет точную информацию о своем финансовом положении. В итоге Минфин обратился в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные учреждения для оценки ответственности Барташевича и сотрудников Резекненского самоуправления.

Отстранение Барташевича — не решение проблем города

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