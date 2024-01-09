Отстраненный от должности председателя Резекненской городской думы Александр Барташевич ("Вместе с Латвией") оспорил в суде подписанный министром охраны окружающей среды и регионального развития Ингой Берзиней приказ о своем отстранении от должности, сообщили агентству LETA в Административном районном суде Резекне.

В настоящее время дата слушаний в суде не назначена.

Барташевич рассматривает свое отстранение от должности как часть большой политической кампании, направленной против самоуправления Резекне и его лично.

2 ноября прошлого года Берзиня подписала приказ об отстранении Барташевича. В министерстве заявляют, что председатель Резекненского совета отстранен от должности "за существенные и систематические нарушения при руководстве работой совета и ответственности за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Соответствующие нарушения, а также тот факт, что председатель совета не предоставил основанную на фактах, правдивую, понятную и полную информацию о финансовом положении самоуправления, а также о подготовке и исполнении бюджета края, свидетельствуют о неспособность председателя совета исполнять свои обязанности".

При разработке бюджета Резекненского края на 2023 год был допущен ряд нарушений, заключила проверка, проведенная Государственным контролем.

В ходе проверки Верховный суд вынес отрицательное заключение, указав в качестве основных причин недостаточную оценку существующей ситуации, зависимость от наличия финансирования и раздробленность процесса управления бюджетом и бухгалтерского учета.

В ходе проверки установлено, что, несмотря на имеющуюся информацию о нехватке бюджетных средств по ряду должностей, контрольный показатель расходов бюджета, установленный на уровне 2022 года, снижен еще на 8%.

В результате бюджет края на 2023 год был предложен и утвержден без расходов и ресурсов для их покрытия минимум на три месяца или без планирования минимум на 8,68 млн евро. Аудит также выявил существенные недостатки в процессе исполнения бюджета и контроля, включая подготовку и утверждение поправок к бюджету.

Причиной финансовых проблем Резекне чаще всего называют дорогой СПА-центр. В настоящее время город не может завершить проект, поскольку его больше никто не кредитует из-за тяжелого финансового положения.

В настоящее время министр финансов договорился с Резекненской городской думой, что самоуправление к 22 января подготовит проект бюджета, что даст основание министру финансов обратиться к правительству с предложением, как решить финансовую ситуацию в самоуправлении.

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