Во вторник, 6 февраля, представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) посетили Резекненскую думу и "провели уголовно-процессуальные действия, включая обыски и допросы", подтвердили LTV в KNAB. Бюро расследует возможность того, что временно отстраненный от должности председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич (Kopā Latvijai) раскрыл информацию, которая не подлежит разглашению, но не является гостайной, сообщает LSM.lv.

KNAB подозревает, что отстраненный от должности мэр Резекне, движимый личными мотивами, поручил сотруднице самоуправления достать информацию из базы данных, которая была доступна работнице для выполнения обязанностей. Сотрудница передала полученную информацию отстраненному мэру, который, в свою очередь, передал эту информацию члену семьи для личного использования, сообщили в KNAB.

KNAB не подтвердил агентству LETA, связана ли эта инфомация со строительными проектами и братом Барташевича.

Руководитель Центральной администрации Резекненского самоуправления Маргарита Войциша подтвердила LTV: "Вчера в самоуправление прибыли отрудники KNAB. Были выданы необходимые документы, которые были запрошены, но подробных комментариев, конечно, дать не можем, соблюдая указания компетентного учреждения".

KNAB возбудил уголовный процесс 20 декабря 2023 года.

Разглашение закрытой информации, не являющейся конфиденциальной, тайной или совершенно секретной, если оно совершено должностным лицом, — наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо краткосрочным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественнымии работами, либо денежным штрафом.

Трое лиц, фигурирующих в уголовном процессе, имеют право на защиту.

В этом процессе ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

KNAB продолжает досудебное расследование.

Как уже сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к невозможности погашения финансовых обязательств.

При разработке бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год допущен ряд нарушений, заключила проверка, проведенная Государственным контролем.

В конце прошлого года от должности был отстранен мэр Резекне Александр Барташевич. Правящее большинство в Резекненской думе сохраняет партия Барташевича Kopā Latvijai. Сейчас Министерство финансов и Резекненское самоуправление пытаются согласовать городской бюджет. Минфин настаивает на том, что самоуправление получит займ от государства только в случае, если примет бездефицитный бюджет, взяв на себя ответственность за сложившуюся финансовую ситуацию. В нынешних условиях это означает жесточайшее урезание расходов.

Представители Государственного контроля ранее сообщали агентству LETA, что в ходе проверки Государственный контроль сотрудничал с Государственной полицией и KNAB. Обмен информацией происходил как во время проверки, так и продолжается сейчас.

KNAB продолжает оценивать информацию о возможных нарушениях в Резекненском самоуправлении в рамках ведомственной проверки. В ходе этой проверки KNAB также рассмотрит аудиторское заключение, опубликованное Госконтролем. Оценив все факты, KNAB примет решение о дальнейших действиях учреждения, сообщили агентству LETA в KNAB.

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