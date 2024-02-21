В среду, 21 февраля, на заседании Резекненской думы, когда в соответствии с нормативными актами истекает срок для принятия бюджета Резекненского самоуправления, для включения проекта бюджета в повестку дня не хватило голосов депутатов.

Из 13 депутатов в заседании думы приняли участие десять, из которых за рассмотрение проекта бюджета проголосовали шесть депутатов, четверо воздержались, в связи с чем бюджет сегодня не рассматривался.

За рассмотрение проекта бюджета голосовали Алексей Стецс ("Вместе для Латвии"), представляющие Национальное объединение, ЛЗП, "Новое Единство", ЛОР и Латгальскую партию депутаты Инара Гроце, Язеп Корсакс, Юрис Гунтис Вяксе, а также Янис Зелтиньш ("Прогрессивные") и Волдемар Платацис (НКП). От голосования воздержались депутаты правящей коалиции от партии "Вместе для Латвии" Алексей Грехов, Игорь Сергеев, Владимир Богданов и Ольга Строде, а не принимали участия в заседании представляющие эту же партию депутаты Кристина Кокаревича, Александр Барташевич и Александр Иришин.

Заместитель председателя думы самоуправления Стецс, который сейчас исполняет обязанности председателя, по итогам заседания резюмировал, что, видимо, последний вариант бюджета будет рассмотрен на следующем заседании финансового комитета, а санкции против самоуправления "установлены нормативными актами".

Оппозиционный депутат Юрис Гунтис Вяксе отметил, что последний вариант бюджета был помещен в систему управления документами "Namejs" за полтора часа до заседания думы, в связи с чем времени на рассмотрение документа не хватило.

Сегодняшняя повестка дня заседания думы была дополнена несколькими дополнительными вопросами, в том числе вопросом о бюджете самоуправления, всего за пару часов до начала заседания, назначенного на 15:00 часов.

Как сообщалось, нормативные акты определяют, что самоуправления должны принять бюджеты в течение двух месяцев после утверждения госбюджета, соответственно, бюджеты 2024 года самоуправления должны были принять до сегодняшнего вечера.

Не сумев принять сбалансированный бюджет, Резекненское самоуправление, скорее всего, не получит обещанный Министерством финансов кредит в размере 5 млн евро, необходимый для стабилизации финансовой ситуации в городе.

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