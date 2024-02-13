Во вторник, 13 февраля, Кабинет министров поддержал выдачу государственного займа в размере 5 млн евро Резекненскому городскому самоуправления для стабилизации финансовой стабилизации. Деньги Резекне, правда, получит при выполнении ряда условий, выдвинутых государством.

Правительство заслушало информативный отчет Министерства финансов о финансовом положении Резекненского самоуправления и кредите государственного бюджета для стабилизации финансового положения. Средства в размере 5 млн евро планируется выделить на исполнение обязательств самоуправления.

В ежовых рукавицах Минфина

Минфин подчеркнул, что из-за действий Резекненской городской думы не должны страдать жители, и необходимо обеспечить исполнение постоянных функций самоуправления, восстановить долгосрочную финансовую стабильность. Госзайм выдается на жестких условиях — государство будет постоянно производить мониторинг деятельности Резекненского самоуправления. Например, Резекненская городская дума должна будет ежеквартально предоставлять Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) о своем финансовом положение. Министр финансов будет осуществлять надзор за тем, что Резекненское самоуправление и все его учреждения осуществляли все платежи только через счета, открытые в Госкассе. Порядок перечислений утвердит министр финансов. Также Резекненское самоуправление должно будет отчитываться о всех просроченных платежах каждый месяц до 10-го числа следующего месяца.

По мнению Минфина, Резекненская городская дума, не предусмотрев финансирование в бюджете 2023 года и приняв на себя обязательства без покрытия, создал угрозу платежеспособности самоуправления. То есть, под угрозой оказалась способность муниципалитета исполнять взятые обязательства и обеспечивать исполнение автономных функций. Минфин считает, что поскольку выявленные нарушения финансового управления — это результат безответственной деятельности должностных лиц самоуправления, то устранять последствия следует действующим депутатам Резекненской думы.

Может ли быть распущена Резекненская городская дума?

"Если самоуправление не сотрудничает и нет прогресса в стабилизации финансовой ситуации или до 21 февраля 2024 году дума не примет сбалансированнный бюджет на 2024-й год, Министество финансов проинформирует Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) о просьбе оценить ответственность самоуправления", — гласит последнеее предложене информационного доклада, подписанного министром финансов Арвилсом Ашераденсом ("Новое Единство").

Однако прямая угроза роспуска Резекненской городской думы — именно это решение вправе инициировать VARAM — до сих пор не являлась мотивационным для депутатов принять бюджет. До сих пор правящее большинство городской думы — 8 из 13 депутатов от партии Kopā Latvijai, возглавляемой отстраненным от должности из-за финансовых нарушений мэром Резекне Александром Барташевичем — скорее шло на срывы кворума заседаний и не стремилось к сотрудничеству, скорее добиваясь роспуска думы.

Однако глава VARAM Инга Берзиня ("Новое Единство") не стремилась инициировать это решение. Государственная власть, по неофициальной информации, опасалась, что на досрочных выборах партия Барташевича, четырежды избиравшегося мэром города, может получить высокий результат.

Как заявила на заседании правительства Инга Берзиня, речь о роспуске думы может зайти в случае, если самоуправление перестанет выполнять свои основные функции — дети не смогут учиться в школах, сотрудники муниципальных учреждений перестанут получать зарплаты и так далее.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") охарактеризовала принятое решение о выделении госзайма как "шанс для Резекне" и подчеркнула, что местная власть должна взять на себя ответственность за финансовую ситуацию, в которой оказался город, и взяться за исправление ошибок.

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