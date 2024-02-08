В рамках уголовного дела отстраненного от должности мэра Резекне Александра Барташевича к двум лицам применены меры пресечения — запрет на выезд из страны и запрет на встречи с определенными лицами.

Трое фигурантов уголовного дела, включая Барташевича, имеют право на защиту, однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не сообщило агентству LЕТА, применены ли меры пресечения к отстраненному мэру. Также не сообщается, была ли применена мера пресечения к третьему фигуранту дела.

Как сообщалось, БПБК подозревает Барташевича в разглашении не подлежащей разглашению информации, не являющейся государственной тайной.

Во вторник БПБК провело уголовно-процессуальные действия в самоуправлении Резекне.

БПБК подозревает, что отстраненный от должности мэр, руководствуясь личными мотивами, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной ей по работе базы данных. БПБК не прокомментировало агентству LЕТА, связана ли эта информация со строительными проектами и братом отстраненного мэра.

Сотрудница передала информацию Барташевичу, который раскрыл ее члену семьи для личного пользования.

БПБК возбудил уголовное дело 20 декабря прошлого года.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram