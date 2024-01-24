Если испытывающий финансовые затруднения город Резекне утвердит бездефицитный бюджет, Министерство финансов будет искать решение, чтобы выделить на стабилизацию финансовой ситуации города кредит в размере 5 млн евро, сообщили агентству LETA представители Минфина.

В среду в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок на стабилизацию финансов самоуправлений и согласованию проектов финансовой стабилизации, в котором приняли участие министр финансов Арвил Ашераденс и заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец ("Вместе для Латвии") и на котором был рассмотрен подготовленный самоуправлением проект бюджета на 2024 год и обсуждалась возможная государственная поддержка для разрешения финансовой ситуации самоуправления.

Ашераденс на заседании подчеркнул, что следующие шаги для Резекненского самоуправления — полностью разработать и утвердить бюджет без дефицита, чтобы не создавать дальнейшей угрозы невыполнения самоуправлением взятых на себя обязательства и неспособности обеспечить выполнение всех автономных функций самоуправления.

Минфин оценил представленный самоуправлением проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрены поступления в общем объеме 49,2 млн евро, расходы в общем объеме 50,6 млн евро и дефицит основного бюджета в объеме 1,3 млн евро. Закон устанавливает, что в бюджете необходимо предусмотреть и обосновать, какие средства необходимы самоуправлениям для выполнения их функций, при этом покрытие расходов должно быть обеспечено доходами.

В соответствии с регулированием нормативных актов ежегодный бюджет самоуправления должен быть утвержден думой не позднее чем в двухмесячный срок после обнародования закона о государственном бюджете. В 2024 году муниципалитеты должны принять бюджеты на текущий год до 21 февраля.

Одновременно Минфин готовит для подачи в Кабинет министров доклад о мерах поддержки, которые обеспечат восстановление долгосрочной финансовой стабильности в Резекненском самоуправлении. В докладе предложено выделить самоуправлению заем в размере до 5 млн евро на выполнение взятых обязательств, если самоуправление утвердит сбалансированный бюджет в установленном законом порядке.

После заседания комиссии Ашераденс пояснил, что самоуправление уже проделало большую работу, сократив в проекте бюджета дефицит примерно с 20%, который был до Рождества, до неполных 5%. Еще предстоит найти решение, как сократить бюджетные расходы примерно на 2,27 млн евро.

Кроме того, Резекненскому самоуправлению необходимо перенести свои счета в Государственную казну, осуществить централизацию бухгалтерии, выполнить еще много других технических заданий.

Ашераденс подчеркнул, что самоуправление должно принять меры по оптимизации, сохранив установленные законом функции, при этом комиссия усматривает возможности сокращения расходов со стороны добровольных функций, и Резекненскому самоуправлению предстоит решить, где сокращать расходы. Кроме того, Ашераденс напомнил, что по закону самоуправление должно сформировать сбалансированный бездефицитный бюджет.

Если самоуправление это сделает, то Минфин предложит правительству выдать заем на стабилизацию в размере 5 млн евро. Если правительство поддержит этот стабилизационный кредит, им можно будет покрыть предыдущие обязательства самоуправления, пояснил министр финансов. В связи с этим финансовая ситуация в самоуправлении будет стабилизирована, самоуправление сможет функционировать и выполнять свои обязательства.

В случае, если самоуправление не справится с обязанностью по созданию бездефицитного бюджета, это будет новая ситуация и для нее будут изыскиваться другие решения, отметил Ашераденс.

В свою очередь, Стец пояснил, что Резекненское самоуправление начало мероприятия по оптимизации еще в прошлом году, когда в Минфин была подана заявка на финансовую стабилизацию. В частности, был отменен ряд социальных пособий, проведено сокращение штата на 60 мест, прекращено софинансирование со стороны самоуправления ряда неправительственных организаций и приняты другие меры. Стец добавил, что оптимизация расходов будет продолжена.

Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы Кабинет министров имеет право принимать решения о необходимых мерах поддержки, в том числе о необходимой ссуде государственного бюджета для выполнения принятых обязательств в рамках установленного настоящим законом общего увеличения займов самоуправлений.

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