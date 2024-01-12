Резекненская городская дума сможет возобновить работу в нормальном ритме только после следующих выборов в самоуправления, заявила в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.

По ее словам, благодаря действиям Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и решениям Сейма Резекненская дума собралась на заседания и приняла те решения, которые должны были быть приняты.

Результаты ревизии Государственного контроля в Резекне подтвердили то, о чем ранее говорили VARAM и Минфин — что действия руководства думы с бюджетными средствами были безответственными и незаконными.

Тем не менее VARAM ожидает, что Резекненская городская дума ответственно устранит недостатки и подготовит правильный муниципальный бюджет на 2024 год, чтобы от ситуации не пострадали работники самоуправления и жители города.

Как сообщалось, председатель комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров предложит Минюсту установить в законе уголовную ответственность для должностных лиц самоуправлений за доведение самоуправления до неплатежеспособности. У Бурова есть подозрения, что доведение Резекненского самоуправления до банкротства было преднамеренным вредительским действием.

В конце 2023 года Госконтроль выявил существенные недостатки в процессе выполнения и контроля бюджета Резекне. Госконтроль вынес отрицательное заключение, указав в качестве основных причин недостаточную оценку существующей ситуации, необоснованную уверенность в доступности финансирования, раздробленность в процессе управления бюджетом и бухгалтерском учете.

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