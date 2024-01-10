В Уголовном законе уже есть статья о доведении предприятия до неплатежеспособности, однако председатель комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров предложит Минюсту установить в законе уголовную ответственность и для должностных лиц самоуправлений за доведение самоуправления до неплатежеспособности.

Как заявил сегодня Буров в эфире Латвийского радио, ответственность за это должно нести не только руководство городской думы и депутаты, которые голосовали за муниципальный бюджет, но и те должностные лица, которые подготовили бюджет и утвердили его своей подписью и печатью.

У Бурова есть подозрения, что доведение Резекненского самоуправления до банкротства было преднамеренным вредительским действием. Он предложит депутатам комиссии пригласить на одно из следующих заседаний представителей Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чтобы узнать, каков прогресс в проверке финансовой ситуации Резекне.

После 22 января, даты, когда Резекненская городская дума должна подготовить проект бюджета, парламентская комиссия, возглавляемая Буровым, рассмотрит, что делать дальше с самоуправлением. По его словам, есть два варианта — в сотрудничестве с надзорными органами провести финансовую стабилизацию, возможно, с привлечением международной аудиторской компании, или распустить Резекненскую городскую думу. Во втором случае надо учитывать, что в случае новых выборов к власти снова могут прийти те же люди.

Оценивая незавидное положение, в котором оказался город Резекне, Буров высказался, что самоуправлению не хватает государственности, что включает в себя и хозяйственность.

Сегодня на совместном заседании комиссий Сейма по публичным расходам и ревизиям и по государственному управлению будет рассмотрен промежуточный отчет Государственного контроля о соответствии бюджета и финансового управления города Резекне нормативным актам.

На заседание приглашены представители Госконтроля, Резекненской городской думы , Министерства финансов, Министерства охраны среды и регионального развития, Комиссии по регулированию общественных услуг и Латвийского союза самоуправлений.

В конце 2023 года Госконтроль выявил существенные недостатки в процессе выполнения и контроля бюджета Резекне, в том числе в процессе подготовки и утверждения поправок к бюджету.

Госконтроль вынес отрицательное заключение, указав в качестве основных причин недостаточную оценку существующей ситуации, необоснованную уверенность в доступности финансирования, раздробленность в процессе управления бюджетом и бухгалтерском учете.

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