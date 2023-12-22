Министерство финансов договорилось с Резекненской думой о том, что самоуправление до 22 января 2024 года подготовит бюджет, что даст Минфину основание обратиться к правительству с предложением, как решить финансовую ситуацию в муниципалитете, заявил на пресс-конференции после встречи с представителями Резекненской думы министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Политическое руководство Резекненской думы на встречу с министром финансов не явилось, присутствовал только исполнительный директор Резекненской думы, финансовое управление и представители оппозиции.

Ашераденс заявил, что в среду президент объявил закон о госбюджете, согласно которому муниципалитеты должны подготовить свои бюджеты в течение двух месяцев с момента объявления госбюджета.

Министр пояснил, что первые подсчеты касательно бюджета на следующий год для Минфина были даже лучше, чем для самого самоуправления. Ведомство подсчитало, что в бюджете Резекне будет дефицит в 14,6%, однако выяснилось, что при потенциальных доходах в 48,9 млн евро и расходах в 59,7 млн ​​евро дефицит составит около 20%.

Ашераденс подчеркнул, что это чрезвычайная ситуация, и если бы она касалась государственного бюджета, международное сообщество искало бы пути ее решения.

Министр финансов не понимает позицию политического руководства Резекненской городской думы, которое технически довело муниципалитет почти до банкротства.

Ашераденс подчеркнул, что отчет Государственного контроля также доказывает, что у самоуправления есть проблемы, оно не отразило правдиво свои расходы и в последние два месяца скрывало истинные расходы в бюджете. Министр финансов, пытаясь стабилизировать финансовые процессы в муниципалитете, обнаружил, что девять различных бухгалтерских контор сотрудничают с трудностями. Также аудитор, зная о действиях муниципалитета, отказался с ним сотрудничать.

По мнению министра финансов, было бы правильно, если бы муниципалитет пригласил на помощь крупного аудитора, который продемонстрировал бы желание навести порядок в самоуправлении.

В настоящее время Резекнеское самоуправление не сможет выжить без экстренного кредита, сказал Ашераденс. Если муниципалитет говорит, что дефицит составляет 10 миллионов евро, то в виде кредита необходимо пять миллионов евро. Ашераденс подчеркнул, что это сложно, потому что самоуправление исчерпало свой кредитный лимит.

По мнению Ашераденса, Резекне следует думать об особом способе займа, подготовив в долгосрочной перспективе такой пакет с определенными условиями, которые гарантировали бы получение средств муниципалитетом. Министр подчеркнул, что важно не создавать годовой бюджет, а иметь хотя бы видение на три года того, как город будет выходить из глубокого кризиса, в который его завело руководство своими безответственными действиями.

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