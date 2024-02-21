Не приняв в установленный законом срок — до 21 февраля — бездефицитный бюджет, Резекненская дума не получит кредит на финансовую стабилизацию в размере 5 млн евро, сообщили представители Министерства финансов

Кроме того, Государственная казна приостановит выплаты всех взятых ранее Резекненским самоуправлением кредитов.

Минфин проинформирует об этом Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), которое должно будет определить дееспособность самоуправления.

Законом о самоуправлениях предусмотрено, что Сейм может распустить думу, если она повторно не выполняет или нарушает Конституцию, международные правовые акты, законы или правила Кабинета министров, не выполняет решения суда или не обеспечивает законность деятельности администрации самоуправления или же допускает существенные нарушения упомянутых нормативных актов в своей деятельности.

Кроме того, Сейм может распустить думу, если она в течение двух месяцев не избирает председателя думы, заместителя председателя или комитеты или в течение шести месяцев не назначает исполнительного директора самоуправления, если в результате конкурса был выдвинут соответствующий требованиям кандидат на должность.

Сейм может распустить думу и в том случае, если она не способна принимать решения в связи с тем, что в трех очередных заседаниях думы подряд не участвует установленное законом число депутатов.

Законопроект о роспуске думы Кабинет министров вносит в Сейм по собственной инициативе или на основании предложения генерального прокурора.

Принимая закон о роспуске думы, согласно предложению Кабинета министров Сейм назначает на соответствующей административной территории временную администрацию и устанавливает, в какой срок необходимо провести новые выборы в думу. Срок полномочий временной администрации и вновь избранной думы устанавливается законом о выборах в думу самоуправления.

Временная администрация выполняет предусмотренные законами функции думы и действует до дня, когда на первое заседание соберется вновь избранная дума.

В состав временной администрации входят не менее трех членов, в том числе глава временной администрации и его заместитель. Руководитель временной администрации выполняет установленные нормативными актами полномочия председателя думы самоуправления.

Временная администрация не позднее чем в течение пяти рабочих дней после начала деятельности принимает регламент работы временной администрации, которым устанавливается организация работы временной администрации.

Во время деятельности временной администрации положение о самоуправлении и регламент работы самоуправления применяются в той степени, насколько это не противоречит регламенту временной администрации.

Как сообщалось, на заседании Резекненской думы сегодня, когда в соответствии с нормативными актами истекает срок для принятия бюджета Резекненского самоуправления, для включения проекта бюджета в повестку дня не хватило голосов депутатов.

Из 13 депутатов в заседании думы приняли участие десять, из которых за рассмотрение проекта бюджета проголосовали шесть депутатов, четверо воздержались, в связи с чем бюджет сегодня не рассматривался.

Также сообщалось, что нормативные акты определяют обязанность самоуправлений принять бюджеты в течение двух месяцев после утверждения госбюджета, соответственно, бюджеты 2024 года самоуправления должны были принять до сегодняшнего вечера.

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