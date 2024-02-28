Видно, что самоуправления испытывают трудности с бюджетами на 2024 год, сказала министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она отметила, что трудности с разработкой бюджетов возникли по ряду объективных причин, таких как повышение минимальной зарплаты, проект деинституционализации, выплаты процентов по кредитам. В отличие от Резекне, другие самоуправления справились с задачей, сказала Берзиня.

Что касается Резекне, то, как напомнила министр, правительство может рассмотреть законопроект о роспуске Резекненской думы в ближайшие две недели. "Если все пройдет без задержек, то Сейму на это потребуется две-три недели. План может быть готов к концу марта или началу апреля", — сказала Берзиня.

Ранее в интервью Латвийскому телевидению она сообщила, что для разрешения ситуации рассматриваются два варианта — возможность доверить управление Резекне до следующих выборов администрации специалистов или все же провести досрочные выборы.

Также министр призвала Генпрокуратуру рассмотреть действия депутатов Резекненской думы, которые в установленный срок не приняли бюджет самоуправления.

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