В ближайшее время будет подготовлен и подан на рассмотрение правительства законопроект о роспуске Резекненской городской думы, сообщила глава Министерства защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня ("Новое Единство").

Кабинет министров рассмотрит законопроект на следующей или последующей за ней неделей. Затем решение предстоит принять Сейму.

Берзиня отметила, что планируется оценить возможность разрешить администратору руководить Резекненским самоуправлением до очередных муниципальных выборов 2025 года, не организуя досрочные выборы в Резекненскую городскую думу.

По прогнозам Берзини, с учетом необходимости подготовки решений и голосования в Сейм роспуск Резекненской городской думы может состояться в конце марта. В состав администрации самоуправления могут войти три человека — специалист в области финансов, специалист в юридической сферы и специалист в других отраслях, связанных с деятельностью муниципалитета.

Инга Берзиня также подчеркнула, что призвала прокуратуру оценить деятельность депутатов Резекненской городской думы, не принявших бюджет.

В свою очередь, председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров ("Честь служить Риге") сказал, что правительство со своей стороны сделало все, чтобы дать нынешней политической власти возможность продолжать работать, однако сама городская власть этот шанс не использовала. В качестве позитивного примера глава комиссии привел думу Талсинского края, которая взяла на себя ответственность за непопулярные решения по урезанию расходов и утвердила бюджет.

Буров, как и Берзиня, считает, что нужно предусмотреть в законопроекте, что выборы в Резекненскую думу состоятся в 2025 году, а до этого срока должна работать администрация. Поэтому нужно будет принять регулирование, которое разрешит выдвинутой администрации работать до избрания думы нового созыва.

В отличие от прежнего случая с роспуском думы (Рижская дума в 2020 году), в этот раз предусматривается принять не специальное регулирование об администрации под конкретную ситуацию, а всеобщее, которое будет применяться во всех подобных ситуациях, сказал Буров.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также поддержал решение о роспуске думы.



Невыполненный ультиматум Министерства финансов

Согласно законодательству, самоуправления Латвии должны были утвердить бюджеты на этот год до 21 февраля включительно. Единственное самоуправление, которое этого не сделало — Резекненская городская дума, которая находится в ситуации финансового кризиса. Министерство финансов выдвинуло самоуправлению ультиматум — только утверждение сбалансированного (бездефицитного) бюджета откроет для думы возможности получения от государства неоходимого займа в 5 млн евро. Также планировалось ввести систему жесткой отчетности Резекненского самоуправления по бюджету перед государством — фактически городские власти не смогли бы не согласовывать свои действия с Минфином.

Однако в последний день истечения срока ультиматума — в среду, 21 февраля — Резекненская городская дума бюджет на 2024 год не утвердила. Как сообщило агентство LETA, за то, чтобы рассмотреть бюджет голосовали исполняющий обязанности мэра Резекне Алексей Стец (Kopā Latvijai), а также 5 депутатов из оппозиционного в городской думе объединения партий: Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства", Латвийского объединения регионов и Латгальской партии. В голосовании воздержались четыре депутата от правящей партии Kopā Latvijai. Еще три депутата от этой партии — включая потерявшего пост мэра Александра Барташевича — в заседании участия не приняли. Таким образом не хватило голосов для включения проекта бюджета для рассмотрения думой: "за" проголосовали только 6 из 13 депутатов.

Политический расклад в Резекне

В правящую коалицию в Резекне входят 8 из 13 депутатов думы от партии Kopā Latvijai, возглавляемой Александром Барташевичем. Все эти депутаты были избраны в Резекенскую думу в 2021 году по списку "Согласия" — причем, Барташевич тогда выиграл выборы и по их итогам был избран мэром в четвертый раз подряд. В феврале 2023 года Барташевич был исключен из-за идеологических разногласий из "Согласия", и вскоре создал партию Kopā Latvijai. Вместе с мэром в эту партию ушли и все депутаты правящей коалиции Резекне. Таким образом правящая коалиция, хоть депутаты и сменили партпринадлежность, осталась неизменной.

В ноябре 2023 года глава VARAM Инга Берзиня отстранила председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича от занимаемой должности — за существенные и систематические нарушения при руководстве работой думы и при подготовке городского бюджета. Уже за несколько месяцев до этого финансовая ситуация в Резекне оценивалась как кризисная. При разработке бюджета Резекне на 2023 год был допущен ряд нарушений, заключила проверка, проведенная Государственным контролем — не было, в том числе, предусмотрено покрытие расходов. Резекненскую власть и лично Барташевича неоднократно обвиняли в том, что самоуправление взялось за реализацию в городе проекта дорогостоящего СПА-центра. Сейчас у самоуправления нет средств платить по взятым кредитам.

Но и после отстранения от должности Барташевича правящая коалиция Резекненской городской думы продолжила противостояние с государственной властью. Депутаты коалиции трижды подряд срывали кворум на заседаниях думы, что формально уже являлось с точки зрения законодательства поводом для решения Сейма о роспуске думы и объявления досрочных выборов в самоуправление. Однако VARAM, которое готовит подобный проект решения, тогда на такую меру не пошло. По неофициальной информации, партии правительственной коалиции опасались, что в случае внеочередных выборов не исключено получение в Резекненской городской думе достаточно широкого представительства Kopā Latvijai. В то же время Александр Барташевич и Kopā Latvijai уже открыто начали строить кампанию на противостоянии с государственной властью, не скрывая готовности идти на досрочные выборы.

Слово президента

Резекненской городской думе был дан шанс самой утвердить бюджет, приняв ультиматум Министерства финансов. Однако утвеждение бездефицитного, как требовало Министерство финансов, означало бы то, что депутатам пришлось бы взять на себя ответственность за крайне непопулярные решения по урезанию расходов. Речь могла как минимум зайти об увольнениях и сокращениях зарплат в самоуправлении, урезаниях пособий и так далее.

После 21 февраля сложилась патовая ситуация: Резекне не подчинилось, лишив себя необходимой финансовой поддержки государства. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявило, что Резекнеская власть играет судьбами жителей города. Заложниками противостояния городской власти и правительства стали простые резекненцы. Без государственных финансовых вливаний самоуправление обойтись не могло, а давать деньги думе, которая отказывается подчиняться, было бы потерей политического лица для правительства.

В четверг, 22 февраля, президент Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио заявил, что если Резекненская городская дума не может принять бюджет и меры финасовой стабилизации, то она должна быть распущена без проведения досрочных выборов. Выборы, по мнению Ринкевича, должны состояться в обычные сроки — в июне 2025 года. А до этого Резекненским самоуправлением должна руководить администрация. В то же время президент признал, что если для реализации такого плана потребуются поправки к закону, то правительство и Сейм должны принять решения.

Законодательные нюансы

Именно к сценарию действий, озвученному президентом, фактически и склонилась в понедельник, 26 февраля, правящая коалиция. Однако теперь весь вопрос в том, каким будет юридическое обоснование роспуска Резененской городской думы.

Первая часть первой статьи Закона "О выборах дум самоуправлений" гласит, что дума избирается на равноправных, прямых, закрытых и пропорциональных выборах сроком на четыре года. Сами выборы проходят в первую субботу июня.

Во второй статье первой статьи закона сказано, что если Сейм принимает решение о роспуске думы, то думу избирают на следующие сроки:

на оставшийся срок полномочий думы, если до очередных выборов в думу остается более 24 месяцев;

на оставший срок полномочий и на срок, установленный нормой первой статьей закона (то есть — плюс еще на четыре года). Именно этот сценарий, напомним был применен при роспуске и организации внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году. Очередные выборы в самоуправления должны были состояться в июне 2021 года. Однако в феврале 2020 года Рижская дума распущена решением Сейма, а выборы состоялись в августе 2020 года. Рижская дума была избрана на досрочных выборах почти на пять лет. Новые выборы состоятся в Риге в июне 2025 года.

Третья часть закона "О выборах дум самоуправлений" гласит, что если до очередных выборов в случае роспуска думы остается меньше девяти месяцев, то досрочные выборы не проводятся и до очередных выборов работает в самоуправлении работает временная администрация. Временную администрацию назначает Сейм.

На 26 февраля 2020 года до очередных выборов в самоуправления — до первой субботы июня 2025 года — остается год и немногим более трех месяцев.

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