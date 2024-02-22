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Поскольку депутаты Резекненской городской думы не договорились об утверждении бюджета на 2024 год, Министерство финансов (направило письмо в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) с предложением оперативно оценить ответственность думы и дальнейшие действия, сообщило агентство LETA.

По мнению Минфина, недопустима ситуация, когда дума нарушает нормативные акты и не принимает решения, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию самоуправления.

К 21 февраля — согласно закону — все латвийские самоуправления должны были утвердить бюджеты на 2024 год. Это требование выполнили все 42 самоуправления — кроме Резекне. Депутаты Резекненской городской думы так и не договорились об утверждении сбалансированного бездефицитного бюджета на этот год. Принятие такого бюджета было условием получения от Кабинета министров стабилизационного кредита в размере 5 миллионов евро.

Непринятие бюджета в указанный срок было политическим решением, подчеркнула парламентский секретарь Министерства финансов, глава Постоянной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений и координации проектов финансовой стабилизации Карина Плока. По ее словам, это напрямую затрагивает жителей города, а также ставит под угрозу возможность выполнения взятых на себя обязательств и обеспечения выполнения автономных функций самоуправления, поэтому Министерство финансов просит VARAM оценить ответственность Резекненской городской думы.

Также Плока сообщает, что немедленно созвано совещание с администрацией Резекненской городской думы для обсуждения путей дальнейшего решения проблемных вопросов бюджетного и финансового управления в самоуправлении.

Если Резекненская дума не может принять бюджет на 2024 год и меры по финансовой стабилизации, то ее нужно распустить по закону, не организуя сразу новые выборы, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что Резекненская городская дума играет жизнями своих жителей.

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