Из 43 самоуправлений Латвии только Резекне не приняло бюджет в установленный законом срок, остальные 42 сбалансированные и бездефицитные бюджеты на этот год утвердили. Однако как минимум пяти из 42 самоуправлений, вероятно, понадобятся государственные займы, признала в интервью програме Krustpunktā Латвийского радио директор Департамента финансирования и надзора за финансовой деятельность самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Ранее уже говорилось о том, что подать запросы на получение кредита намерены самоуправления Балвского, Ливанского и Валкского краев. Вероятно, займы потребуются также Талсинскому и Гулбенскому краям.

Комисаре рассказала, что пока Минфин не получал заявления с запросами займов, однако "в переговорах с самоуправлениями констатировали, что такие нужды будут".

Представитель Минфина отметил, что есть и положительные примеры и самоуправления, которые смогли сбалансировать свои бюджеты. Конечно, потребностей много, но некоторые самоуправления, которым сейчас приходится идти на непопулярные меры, вероятно, ранее принимали недолгосрочные и неустойчивые решения, считает Минфин.

Напомним, что, к примеру, в Талсинском крае введен режим экономии: работники самоуправления переходят на четырехдневную рабочую неделю, что сокращает зарплаты.

Гинтс Каминскис, председатель Союза самоуправлений Латвии, заявил, что проблемы с выполнением своих функций и бюджетом в этом году есть "абсолютно у всех" самоуправлений, в том числе у тех, кто смог сбалансировать бюджет и не будет просить кредиты.

Каминскис напомнил, что расходы самоуправлений растут, увеличивается минимальная заработная плата, необходимо содержать муниципальную полицию, в связи с ростом Euribor увеличились выплаты по ранее взятым кредитам. Каминскис отметил, что правительство должно подумать и принять решение о выделении большего финансирования местным самоуправлениям.

Ранее предоставленная Минфином информация показывает, что в 2024 году выровненные доходы самоуправлений увеличатся в среднем на 8,1% или 163,86 млн евро по сравнению с планом на 2023 год. Дотация в размере 7 млн евро будет выделена 19 муниципалитетам.

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