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Самоуправление Талсинского края при разработке бюджета на 2024 год столкнулось с проблемой — оказалось, что доходы не покрывают расходную часть бюджета. Разница изначально составила более 17 млн евро. Чтобы сбалансировать бюджет, планируется уменьшить зарплату, на 25% урезать число работников, сократить рабочую неделю и расходы на питание школьников.

Сейчас проект бюджета Талсинского края на 2024 год подразумевает доходы в размере 62 704 944 евро, а расходы - 71 937 683 евро.

Проблемы с бюджетом появились из-за того, что в 2023 году возросло количество сотрудников и им подняли минимальную зарплату. Также не было освоено финансирование для проектов, то есть в этом году самоуправление должно взять эти расходы на себя. 2 371 837 евро нужны для того, чтобы восстановить Сабилский дом культуры, перестроить Талсинскую основную школу и обустроить там кабинет естествознания, и перестроить спортивную площадку Валдемарпилсской средней школы.

Для того, чтобы улучшить ситуацию с бюджетом, самоуправление Талсинского края будет просить у государства кредит в размере 2 000 000 евро. Для того, чтобы получить деньги, самоуправлению придется работать, строго руководствуясь разработанным планом действий.

Одно из решений, вызвавших резонанс - сокращение рабочей недели до четырех дней. 21 февраля около 200 представителей муниципальных учреждений вышли на протест у здания думы. Инспекция по труду не нашла нарушений в решении Талсинского самоуправления сократить рабочую неделю, а также зарплату сотрудников на 20%.

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