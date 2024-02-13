Foto: F64

Сегодня на заседании Талсинской краевой думы председателем самоуправления избран Андис Аболиньш (Латвийская зеленая партия), сообщает агентство LETA.

За него проголосовали 11 из 19 депутатов самоуправления.

Аболиньш был избран в Талсинскую думу по списку Национального объединения, как и ранее отстраненная от должности председатель думы Ева Карклиня. Затем он вступил в Латвийскую зеленую партию, которую в думе представляют еще два депутата.

Талсинская краевая дума осталась без председателя 5 февраля, когда голосами 11 депутатов оппозиции и коалиции была снята с должности Карклиня. Причина требования об ее отставке — позиция Карклини по реформе школ и разработке бюджета самоуправления.

За время нынешнего созыва Талсинская краевая дума уже второй раз сменила председателя — в ноябре 2022 года с этой должности была смещена Сандра Петерсоне (Национальное объединение).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit