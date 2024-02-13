Сегодня на заседании Талсинской краевой думы председателем самоуправления избран Андис Аболиньш (Латвийская зеленая партия), сообщает агентство LETA.

За него проголосовали 11 из 19 депутатов самоуправления.

Аболиньш был избран в Талсинскую думу по списку Национального объединения, как и ранее отстраненная от должности председатель думы Ева Карклиня. Затем он вступил в Латвийскую зеленую партию, которую в думе представляют еще два депутата.

Талсинская краевая дума осталась без председателя 5 февраля, когда голосами 11 депутатов оппозиции и коалиции была снята с должности Карклиня. Причина требования об ее отставке — позиция Карклини по реформе школ и разработке бюджета самоуправления.

За время нынешнего созыва Талсинская краевая дума уже второй раз сменила председателя — в ноябре 2022 года с этой должности была смещена Сандра Петерсоне (Национальное объединение).

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