Как и с вопросом школьной сети, и в обсуждении развития больничной на уровне правительства должны будут участвовать самоуправления, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис (Союз “зеленых” и крестьян, СЗК).

Таким видением он поделился в связи с информативным докладом о развитии больничной сети, представленным Министерством здравоохранения на согласование на уровне исполнительной власти. Из отчета следует, что принимаемые меры планируется реализовать уже в этом году.

Отвечая на вопрос о докладе Минздрава, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что ранее он не обсуждался в коалиции, но обсуждался в тематическом комитете Кабинета министров.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") представил это видение министрам, и "все поддержали его", сказала Силиня. Еще будет вестись работа с конкретными самоуправлениями, которые являются держателями долей капитала в соответствующих региональных больницах.

Доклад Минздрава — это концептуальное видение того, как обеспечить, чтобы пациент попал к нужному врачу по возможности скорее, чтобы управление процессом было четким "от А до Я", отметила премьер-министр.

Министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) подчеркнул роль самоуправлений в этом вопросе, отметив, что без дискуссий с муниципалитетами, которые являются владельцами или совладельцами региональных больниц, двигаться вперед будет невозможно.

Глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев пояснил, что фракция еще не обсуждала этот документ.

Между тем Валайнис прогнозирует, что вместе с министром здравоохранения будет достигнута договоренность о переговорах с самоуправлениями на уровне правительства. Министр подчеркнул, что вопрос развития больничной сети будет сложнее и будет отличаться от реформы школьной сети.

В вопросе о больницах речь идет и об обществах капитала, в которые вложены государственные деньги, отметил Валайнис. Если бы государство планировало выкупить принадлежащие самоуправлениям больницы, пришлось бы согласовать цену. Другой вариант — это инвестиции государства в общества капитала. Тогда необходимо будет договориться, на каких условиях и как государство будет продолжать сотрудничать в предоставлении медицинских услуг в соответствующем муниципалитете, сказал политик.

Каждую ситуацию, работу каждой региональной больницы придется рассматривать индивидуально, отметил Валайнис. Например, один подход был бы к Даугавпилсской больнице, у которой нет денег на зарплату врачей, поэтому ей нужна государственная поддержка, подчеркнул политик.

В свою очередь, на данный момент нет ответа на вопрос, какова будет добавленная стоимость, если призвать государство вкладывать собственный капитал в принадлежащие муниципалитетам больницы, которые сами уже могут зарабатывать деньги, заявил Валайнис. Поэтому в этом вопросе министру здравоохранения "еще придется достаточно поработать", чтобы усовершенствовать предложение, отметил министр экономики.

Также нет окончательного ответа на вопрос о том, как именно будет формироваться сотрудничество между больницами высшего и низшего уровня, например, на уровне Елгавы и Добеле и Елгавы и Бауски.

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