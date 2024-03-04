Для введения реформы школьной сети может потребоваться еще более длительный период, чем было озвучено изначально, то есть не с 1 сентября 2025 года, а с 1 сентября 2026 года, заявила в эфире передачи Šodienas jautājums на Латвийском телевидении (LTV) министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), отметив, что в коалиции достигнута договоренность дать самоуправлениям больше времени для организации сети образовательных учреждений. Об этом пишет LSM.lv.

После многочисленных возражений стало известно, что Министерство образования и науки (МОН) не будет предлагать с 1 сентября этого года вводить изменения в модель оплаты труда педагогов во всех муниципалитетах, что означало бы реорганизацию десятков школ по всей Латвии. Планируется, что новая модель будет введена в тех муниципалитетах, которые организовали свою школьную сеть, и они получат различные преимущества. В то же время самоуправления, которые еще не успели организовать школьную сеть, получать целевые дотации на зарплаты педагогов в соответствии с нынешней моделью оплаты труда.

Если раньше планировалось, что те школы, которые не соответствуют указанным критериям по количеству учеников в классе, перестанут получать полное государственное финансирование с 1 сентября 2025 года, что уже на год позже, чем ожидалось изначально, то теперь коалиция договорилась продлить срок еще на год — до 1 сентября 2026 года.

"Понятно, что те, кто организовал свою школьную экосистему, смогут к ней [новой модели] присоединиться с 1 сентября этого года. Для этого сначала необходимы поправки в Законе об образовании, чтобы мы могли двигаться вперед. Говоря об обязательности, на данный момент договоренность заключается в том, что это произойдет в течение двух лет. (..) Тогда, когда мы говорим о 1 сентября 2026 года, ясно, что муниципалитеты должны принять решения до 1 марта [2026 года]", — заявила Чакша.

Такая договоренность была достигнута в коалиции после переговоров со всеми самоуправлениями Латвии. На переговорах было выявлено, сколько самоуправлений провели реорганизацию своих школьных сетей и какие проблемные вопросы беспокоят муниципалитеты при введении реформы.

"На этих переговорах мы рассматривали не только то, что нужно муниципалитетам в отношении качества образования, но и план инвестиций, который связан с Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) и Министерством сообщения. (..) Часть самоуправлений подали списки потребностей, после этих переговоров VARAM перешло к рассмотрело эти списки — в чем заключаются эти острые потребности. Поэтому и была определена сумма — 75 миллионов, которая могла бы быть пакетом инвестици", — отметила Чакша, комментируя возможную государственную поддержку.

В свою очередь, отвечая на вопрос о влиянии выборов в Сейм 2026 года на запланированный переходный период реформы школьной сети, министр образования и науки заявила, что не видит в этом ничего плохого.

"Новая модель финансирования приносит пользу. Прежде всего, мы говорим о ребенке — мы должны обеспечить, чтобы все дети в Латвии имели одинаковые возможности. И с помощью этой модели финансирования мы действительно обеспечиваем, что и в регионах дети могут получить качественное образование, а также равные возможности учителей получать равноценную оплату труда. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы это произошло в тот год, когда будут выборы", — заявила Чакша.

Однако коалиция до сих пор не достигла окончательного соглашения по реформе школьной сети и финансирования. В то же время правящие партии пришли к единому мнению, что школьную сеть необходимо улучшить.

Коалиционная партия Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), которая ранее говорила, что не поддержит реформу, предусматривающую реорганизацию ряда сельских школ по одинаковым критериям для всех, положительно оценивает участие самоуправлений в переговорах. Заместитель руководителя Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Лига Клявиня (СЗК) сказала, что СЗК "очень доволен темпом и глубиной начатых переговоров, поскольку они связаны и с инвестициями, и с дорогами, и с тем, что необходимо в каждом самоуправлении".

После заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что после прошедших переговоров с самоуправлениями МОН проводит новые расчеты, поскольку все возможные поправки и предложения влияют на бюджет и финансы, поэтому необходимо произвести перерасчеты в исходной версии предложенной модели.

Премьер-министр отметила, что коалиция хочет "до деталей" разработать модель, а затем представить ее. На данный момент работа еще продолжается, подчеркнула Силиня. Она допускает, что решение коалиции о том, как двигаться вперед с изменениями в модели финансирования школ, может быть принято через две недели.

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