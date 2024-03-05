Тематический комитет фондов ЕС поддержал инициированное перераспределение финансовых инвестиций в объеме 662,8 мле евро, сохранив нынешний общий объем инвестиций за каждым министерством. Таким образом устранены ранее высказывавшиеся риски, связанные с освоением европейских средств, пояснили агентству LETA в Министерстве финансов.

Во вторник, 5 марта, под руководством министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") состоялась встреча руководителей и представителей министерств на заседании тематического комитета фондов ЕС, чтобы согласовать и представить конкретные предложения по инвестиционным изменениям в программе ЕС на 2021-2027 годы, для того, чтобы представить проект на обсуждение Кабинета министров.

В целом комитет поддержал предложенные перераспределения в размере 662,8 млн евро, сохранив размер инвестиционного портфеля каждого министерства. Самое большое изменение в перераспределении проектного финансирования коснется Министерства сообщения: планируется перераспределить 335,3 млн евро. Далее следуют Министерство экономики с перераспределением 116,8 млн евро, Министерство образования и науки — с 75,7 млн ​​евро изменений в портфеле проектов, Министерство здравоохранения — с 47,3 млн евро, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития — с 34,8 миллиона евро, Министерство внутренних дел — с 24,7 миллиона евро, Министерство финансов — с 12,7 миллиона евро, Министерство благосостояния — с 8,9 миллиона евро и Министерство культуры — с 6,7 миллиона евро.

Изменения в инвестициях фонда ЕС на первом этапе предусматривают увеличение кредитной программы Финансового института развития Altum, создание новых рабочих мест в компаниях-экспортерах, оцифровку бизнес-процессов компаний и содействие изучению зарубежных рынков, а также плановую поддержку исследований.

Значительное перераспределение финансирования планируется в транспортной сфере — например, предусмотрено дополнительное финансирование на приобретение пассажирских поездов. Дополнительное финансирование планируется также направить на развитие инфраструктуры дошкольного образования в целях обеспечения равных возможностей для детей (в том числе групп лиц, находящихся в социально-экономически неблагополучном положении) в получении услуг дошкольного образования, предоставляемых самоуправлениями, и обеспечения полного возвращение родителей ребенка на рынок труда. В целях содействия снижению неравенства и социальной интеграции планируется увеличить поддержку совершенствования системы прав и защиты детей, включая разработку инструментов поддержки для предотвращения насилия в отношении детей.

Ашераденс отметил, что министры договорились об изменениях в программе фондов ЕС, которые предотвратят риски потери финансирования фонда и позволят полностью инвестировать имеющееся финансирование фонда. "Мы нашли способ преодолеть переломный момент задержки программы и договорились о перераспределении почти 663 миллионов евро, что позволит нам обеспечить экономический рост в запланированном объеме", — говорит Ашераден.

Принимая во внимание пока недостаточно быстрые темпы реализации фондов ЕС на плановый период 2021-2027 годов, министр финансов поднял вопрос о необходимости срочного повышения этих темпов, чтобы полностью освоить финансирование фондов ЕС в 2026 и 2027 годах. Это также позволит способствовать более быстрому экономическому росту страны.

В январе этого года под руководством Министерства финансов комитет министров фондов ЕС разработал дорожную карту по перераспределению финансирования фондов ЕС и поправки к программе планового периода фондов ЕС на 2021-2027 годы. В феврале Минфин в сотрудничестве с отраслевыми министерствами подготовил предложения по улучшению и изменениям инвестиционных портфелей.

Один из наиболее важных критериев изменений — они должны значительно увеличить темпы инвестиций и в последующие годы должны соответствовать как минимум минимальным годовым целям по расходам, которые будут задекларированы Европейской комиссией. Также они должны быть направлены на экономический рост и решение структурных задач национальной экономики. При планировании инвестиционных изменений также учитывалась готовность проектов к запуску и текущий прогресс.

Министерство финансов подготовит поправки к программе фондов ЕС в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и партнерами по социальным вопросам и сотрудничеству, предложения по поправкам также будут рассмотрены Комитетом по надзору за фондами ЕС, а также пройдут неофициальные консультации с ЕС. После консультаций с Еврокомиссией министр финансов представит правительству проект программы фондов ЕС на 2021-2027 годы во втором квартале 2024 года.

Остальные инвестиционные предложения, полученные Минфином в феврале, на общую сумму 1,7 млрд евро, будут оценены в контексте подготовки среднесрочного обзора фондов ЕС, который, как ожидается, будет подготовлен к началу 2025 года.

В плановый период 2021-2027 годов Латвия имеет доступ к поддержке из фондов ЕС на сумму 4,4 миллиарда евро.

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