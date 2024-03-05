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Во вторник, 5 марта, Кабинет министров утвердил план военного укрепления и антимобильности восточной границы, на реализацию которого планируется потратить 303 миллиона евро, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

План военного усиления и противомобильности восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая будет включать создание пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных сил (НВС) вдоль всей границы России и Беларуси — оборонительных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных заграждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В течение следующих пяти лет оборонная отрасль инвестирует в укрепление границы 303 миллиона евро. Работы, на которые предназначено это финансирование, начнутся в марте.

Чтобы воспрепятствовать передвижению противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекопки существующих дорог, создания противотанковых рвов, а в дальнейшем — водоотводных рвов, позже в противотанковые рвы будут преобразованы существующие мелиорационные рвы.

Также будут размещены различные виды препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками и конструкциями, например, так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, с использованием также естественных препятствий — болот, лесов и других природных объектов.

При этом для оперативного усиления оборонительных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов. Будут разработаны планы подготовки важнейших транспортных артерий — автомобильных, железных дорог, мостов — для подготовки к быстрому и эффективному прорыву с целью задержки возможного продвижения противника.

Как уже сообщалось, что в январе этого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться скоординировано, но каждая страна будет делать это за счет собственных бюджетных средств.

Балтийская линия обороны значительно усилит возможности стран Балтии по военной защите своих границ и задержит способность России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует оборонным планам НАТО.

Соглашение стран Балтии не предусматривает, что все страны начнут или завершат строительство этой линии совершенно синхронно в один и тот же день.

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