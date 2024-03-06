Во время этапа пилотного проекта демонтажа бывшего рынка промтоваров возле Рижского центрального рынка, в котором впервые принимали участие жители Риги, наибольший интерес наблюдался к использованию различных деревянных и металлических изделий, сообщили порталу Delfi в муниципальной компании Rīgas nami.

В рамках акции "С рынка домой — подари материалам новую жизнь" более 80 организаций, обществ и частных лиц на минувшей неделе осмотрели демонтируемые постройки и промаркировали их, подготавливая к сносу неиспользуемые здания.

Среди наиболее востребованных металлических конструкций для вторичного использования числятся различные крыши, стеновые конструкции и водостоки, различные профили. Говоря о деревянных материалах, в Rīgas nami отметили, что наибольший интерес жителей вызвали деревянные доски, стены и лестницы. Наблюдается также большой спрос на все виды окон и двери. Многие жители захотели повторно использовать мебель — комоды, зеркала и другие предметы.

Преимущественно материалы для вторичного использования желают получить общества и частные лица для различных стабильных построек — социальных объектов, приютов для животных и садовых домиков. В свою очередь, студентам Латвийской академии художеств материалы нужны для различных творческих проектов.

"Это совершенно новая практика, которую мы впервые пробуем в Риге и Латвии. Демонтаж будет проводиться максимально бережно, а те материалы, которые можно будет использовать повторно, будут использоваться в другом месте, что снизит негативное влияние на окружающую среду. И огромный отклик людей свидетельствует о том, что общественность в этом заинтересована и жители хотят ответственно относиться к окружающей среде и дать вторую жизнь полезным материалам. В основу своей деятельности Rīgas nami положила бережное и устойчивое отношение к природе. В этом проекте мы проверяем, как реально работают принципы циркулярной экономики, которым мы в будущем будем следовать как при реновации старых зданий, доставшихся в наследство с советских времен, так и в строительстве новых зданий. Еще пригодным материалам дается вторая жизнь. Циркулярное строительство — это новый подход в Европе, позволяющие сделать работы более климатически нейтральными, оставляя меньший экологический след. Этот путь мы начали в Риге, и это первые шаги, которые дают надежду, что это правильное направление", — заявила руководитель связей с общественностью Rīgas nami Даце Прейса.

Опыт, полученный в процессе демонтажа рынка промтоваров и сдачи полученных на нем материалов на вторичное использование, будет полезен при реализации будущих проектов бережного демонтажа, что должно стать обычной практикой: искать возможности повторного использования пригодных материалов, а непригодные сдавать только на переработку или утилизацию.

После окончания демонтажа материалы можно будет получить 14 марта с 9 до 12 часов и 15 марта с 14 до 17 часов. Погрузку и вывоз желающие должны обеспечить своими силами.

На данный момент идет разработка концепции пространственного развития Рижского центрального рынка — о том, как выгоднее всего использовать рынок в будущем. Концепцию планируется завершить в этом году. На территории рынка промтоваров рассматривается возможность организации парковки для автомобилей и временных торговых точек.

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