Foto: Valsts prezidenta kanceleja

В среду, 6 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с представителями самоуправлений и Латвийского союза самоуправлений. Президент подчеркнул, что нельзя более откладывать вопросы гражданской обороны и военно-гражданского сотрудничества, также стороны обсудили вопросы финансирования, инфраструктуры, предпринимательства, сети школ и безопасности.

Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются самоуправления. Президент признал, что недопустимо возлагать на самоуправления новые функции без дополнительного финансирования. В то же время Ринкевич призвал самоуправления быть активными, чтобы привлечь больше инвестиций и способствовать экономическому развитию регионов Латвии.

"Некоторые идея актуализирую с Сеймом и правительством", — написал Эдгар Ринкевич в соцсетях после встречи.

Обращаясь к латвийским самоуправлениям, президент подчеркнул, что безопасность будет важным приоритетом в ближайшие годы. Он призвал всех заинтересованных лиц работать над вопросами гражданской обороны и военно-гражданского сотрудничества. По мнению президента, важно, чтобы система гражданской обороны не только планировалась, но и проверялась и совершенствовалась.

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