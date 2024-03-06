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Фракция коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (C призывает парламент серьезно дискутировать о предложениях самоуправлений о пересмотре административной-территориальной реформы (АТР), сообщает агентство LETA. Эта реформа, реализованнная в 2021 году, сократила количество самоуправлений до 43. Сейчас "на местах" обсуждаются решения, вновь меняющие уже запланированные границы и количество самоуправлений.

Парламентская фракция СЗК призвала все самоуправления подать свои предложения в виде решений дум о возможных уточнениях к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах".

Ряд самоуправлений, например, Елгава и Вентспилс призывают не присоединять их соответственно с Елгавским и Вентспилсским краями, оставив города отдельными самоуправлениями. Вентстспилсский край тоже не хочет присоединяться к городу Вентспилсу. Аналогичное решение — не присоединяться к городу Даугавпилсу — принял Аугшдаугавский край, сообщает СЗК.

Елгавский край примет решение о разделе территории на Елгавский и Озолниекский край, как это было прежде. Марупский край уже принял решение отделиться от Бабитского края.

Резекненская краевая дума в письме информирует о том, что проводится опрос жителей, чтобы принять дальнейшие решения — речь идет о присоединении к городу Резекне. Лиепая считает, что прежде чем объединиться с Южно-Курземским краем, нужно произвести детальный анализ эффективности этого шага, напоминает СЗК.

СЗК в Сейме поддерживает инициативы самоуправлений, подчеркивая, что реализованная в 2021 году административно-территориальная реформа не достигла ранее поставленных целей. Если в результате реформы предполагалось создать способные к экономическому развитию административные территории с местным самоуправлением, то сейчас видно, что края и города испытывают финансовые трудности, отмечают представители коалиционной политической силы.

Не менее важно и то, что в ходе административно-территориальной реформы мнение самоуправлений и их жителей не было в полной мере услышано, на что также указывал Конституционный суд при рассмотрении жалоб на реформу, подчеркивает СЗК.

В ближайшее время, напомним, на рассмотрение в Сейм должны уйти правительственные поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах", предусматривающая присоединение Вараклянского края к Мадонскому.

Само "открытие" для поправок этого закона уже сравнивают с открытием "ящика Пандоры", из которого наружу посыпется бесконечная череда неприятностей. Утверждение этого закона в 2020 году позволило реализоваться административно-территориальную реформу: сократить число самоуправлений (городов и краев) с сотни с небольшим до нынешних 43. Процесс принятия закона был очень тяжелым: приходилось преодолевать сопротивление на местах. Однако уже в 2021 году муниципальные выборы прошли в новых границах самоуправлений, по новой карте регионального деления страны. Но все же некоторые идеи тогда — ради политического компромисса — были отложены или не реализованы. К примеру, не удалось тогда договориться о том, к Мадонскому или Резекненскому краю, к Видземе или Латгалии, Варакляны. Теперь правительство решило внести в этот вопрос ясность. Одновременно это стало поводом для предложений ряда самоуправлений пересмотреть реформу.

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