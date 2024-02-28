В среду, 28 февраля, большинство депутатов умы, рассматривая вопрос об инициативе жителей, поддержали идею разделения нынешнего Марупского края на Марупский и Бабитский края, как это было прежде.

Как пояснил депутатам мэр Марупе Андрейс Энце (Латвийское объединение регионов), это решение будет направлено Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и фракциям Сейма, которые запросили такое решение думы.

На заседании думы оппозиционные депутаты, раскритиковавшие это решение, подчеркнули, что именно председатель Марупской думы совета Андрейс Энце должен взять на себя ответственность за то, что жители Бабитского края не ощутили на себе преимуществ реформы — объединения краев.

Энце, который прежде был главой Бабитского края, а теперь возглавляет объединенный Марупский край уездный край, по мнению депутатов от оппозиции, отвечает за развитие всего нового самоуправления. Поэтому, если жители Бабитской волости недовольны тем, что регион не развивается, ответственность за это должен взять на себя мэр.

Именно он несет ответственность за недостижение целей реформы, за неразвитие инфраструктуры Бабитской волости, за отсутствие общественного транспорта в крае и другие вопросы, считает оппозиция.

Мэру Марупе также задали вопросы о том, кто будет нести ответственность за неэкономное использование средств объединенного амоуправления. Через три года после реформы было принято множество решений относительно слияния компаний и учреждений, для чего использовалось финансирование, но внезапно было решено разделить край вновь на Марупе и Бабите.

Депутат от оппозиции Айварс Оситис ( Latvijas attīstībai) сообщил, что обратится в правоохранительные учреждения, чтобы оценить участие Энце в процессе сбора подписей жителей за раздел края.

Оситис упрекнул мэра в том, что он с помощью административного ресурса обязал некоторые учреждения Бабитского и Салской волостей собрать подписи по вопросу о разделе самоуправления.

По мнению оппозиционных депутатов, подписи, собранные жителями Бабите за раздел крав, как раз являются доказательством того, что Энце не можем управлять объединенным самоуправлением.

В свою очередь, коалиционные депутаты заявили, что мнение жителей должно быть учтено и края должны отделиться мирным путем. 3000 жителей, подписавшихся за раздел края — это большое количество, и эти жители должны быть услышаны, считает коалиция.

Что характерно дискуссии и решению о будущем Марупского края в среду, 28 февраля, предшествовало голосование о доверии мэру Андрейсу Энцису. Ему удалось сохранить должность: за отставку проголосовали 7 депутатов, против были 12.

Теперь — решение за Сеймом?

Вопрос о возможном разделении Марупского края может быть рассмотрен, когда будут предложены поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах", заявила во вторник, 27 февраля, подкомиссия по оценке результатов административно-территориальной реформы при комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений.

Во вторник подкомиссия заслушала автора инициативы об отделении от Марупского края Бабитского края Даце Крастиню, которая заявила, что жители Бабите не получили от реформы обещанных преимуществ — стоимость услуг не снизилась, а качество не повысилось.

Более того, в результате реформы развитие Марупе происходит за счет жителей Бабите, например, погашаются крупные кредиты, взятые Марупским краем в предыдущие годы. В свою очередь в Бабите после реформы не было реализовано ни одного проекта развития.

Как заявили депутаты подкомиссии, территории самоуправлений могут быть изменены решением правительства, а решения о таких серьезных изменениях, как разделение существующих и создание новых краев, может принимать только Сейм. Поэтому, если будут рассматриваться поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах" и поступит предложение о разделении Марупского края, Сейм должен будет его рассмотреть.

Как уже сообщалось, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) после заседания коалиции заявил, что в связи с ожидаемым внесением поправок в закон может актуализироваться вопрос о разделении Марупе и Бабите и отказа от объединения Елгавы и Елгавского края.

Планируется, что поправки на рассмотрение внесет Министерство охраны среды и регионального развития, чтобы присоединить Вараклянский край к Мадонскому краю.

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