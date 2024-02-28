В среду, 28 февраля, большинство депутатов Марупской думы не поддержало освобождение от должности мэра Андрейса Энце (Латвийское объединение регионов), сообщило агентство LETA.

Отставку Энце инициировали семь депутатов думы. Они обосновали прошение тем, что Рижский районный суд 30 января 2024 года принял решение признать Энце виновным в злонамеренном превышении использовании служебного положения, которое повлекло за собой тяжелые последствия. Тогда представитель держателя долей капитала муниципального предприятия Бабитского края Babītes siltums, ныне председатель Марупской краевой думы Андрейс Энце был признан виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и оштрафовал его на 18 900 евро.

Суд также лишил Энце права занимать должности в государственных и местных учреждениях власти в течение двух лет.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Прошение об отставки подписали депутаты Илзе Берзиня, Янис Казакс, Айварс Оситис и Гунтис Рускис (все — Latvijas attīstībai), Нормундс Орлеанс ("Новое Единство"), а также Андрис Пуйде и Олег Сорокин (оба — Нацобъединение). Они же и проголосовали за отставку мэра. Остальные 12 депутатов — представляющие в основном Латвийское объединение регионов и Союз "зеленых" и крестьян — голосовали против.

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