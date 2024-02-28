Марупская краевая дума сегодня рассмотрит вопрос об освобождении с должности председателя думы Андрея Энце (Латвийское объединение регионов), свидетельствует повестка дня заседания думы.

Как сообщалось, семь депутатов потребовали отставки Энце, которого Рижский районный суд признал виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшим серьезные последствия.

Приговор еще может быть обжалован.

Как заявил один из подписавших запрос депутатов Айвар Оситис ("Для развития Латвии"), хотя решение суда еще не вступило в силу, оно явно указывает на значительные риски потери доверия и репутационного ущерба, которые несовместимы с должностью председателя самоуправления.

"Высокомерие Энце и чувство неприкасаемости удивляют даже депутатов думы. Самоуправление Марупе — это не частная компания председателя думы, которой можно управлять, как заблагорассудится, не принимая во внимание совершенные ранее грубые ошибки и нарушения. Мы, депутаты Марупской краевой думы, вынуждены еще раз публично требовать, чтобы Энце ушел с поста руководителя думы, поскольку такое решение будет в интересах всех жителей самоуправления", — сказал Осис.

Как сообщалось, 30 января Рижский районный суд признал бывшего представителя держателя долей капитала муниципального предприятия Бабитского края Babītes siltums, ныне председателя Марупской краевой думы Андрея Энце виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и оштрафовал его на 18 900 евро.

Суд также лишил Энце права занимать должности в государственных и местных органах власти в течение двух лет и полностью удовлетворил иск потерпевшего Babītes siltums о возмещении материального ущерба в размере 37 561 евро.

Постановление районного суда может быть обжаловано в суде второй инстанции.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало в прокуратуру материалы дела Энце для уголовного преследования за злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям. Уголовный процесс был начат KNAB 4 ноября 2021 года.

Согласно полученным KNAB доказательствам, Энце, отозвав с должности члена правления муниципального предприятия, без законных оснований принял решение о выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск несмотря на то, что регулирующая деятельность членов правления нормативная база не предусматривает их право на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск. В результате предприятию Бабитского самоуправления был причинен материальный ущерб в размере 37 561 евро.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие Babītes siltums зарегистрировано в 1993 году и в настоящее время полностью принадлежит Марупской краевой думе. С 2017 по 2020 год Babītes siltums работало с убытками. В 2021 году оборот предприятия составил 1,2 млн евро, прибыль — 35 058 евро.

В 2021 году Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) призвало тогдашнюю Бабитскую краевую думу устранить нарушения в Babītes siltums, которые были выявлены по итогам аудита на предприятии за 2017-2019 годы.

Аудиторы обнаружили существенные нарушения в работе предприятия — отсутствие среднесрочной стратегии, бюджетного планирования и контроля, надзора за закупками и др.

На основе отчета аудиторов МОСРР сделало вывод, что нарушения в этот период допускало не только правление предприятия и держатель долей капитала — тогдашний председатель краевой думы Энце, но и Бабитская дума как участник общества капитала.

С 1 июля 2021 года в рамках административно-территориальной реформы Бабитский край вошел в состав Марупского края.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!