Чтобы людям автоматически возвращали переплаченный налог без необходимости подавать декларацию о годовых доходах, необходимо внести изменения в нормативы. Они должны предусматривать автоматическую передачу Службе госдоходов (VID) информации о расходах на медицину и образование, сообщает агентство LETA со ссылкой на VID.

Учитывая, что расходы на медицинские услуги содержат чувствительные данные, в нормативах должна быть предусмотрена оговорка о передаче данных в VID. Если в регулировании будет установлено, что вся упомянутая информация передается в VID, то служба сможет обеспечить включение этих данных в декларацию о годовых доходах.

Чтобы к декларации о годовых доходах нужно было прикладывать как можно меньше документов, VID призывает при получении услуг медучреждений просить их выдавать электронную квитанцию, и все данные сразу отправлять в VID. Таким образом, информация попадает в декларацию о годовых доходах человека автоматически. Сейчас такие электронные квитанции подают только те медучреждения, которые используют в качестве платежного документа электронную квитанцию.

Поскольку многие медучреждения, а также семейные врачи, по-прежнему не используют электронные квитанции, служба обратилась к налогоплательщикам, которые сейчас успешно используют электронные квитанции, и призвала их поделиться своим опытом использования системы.

VID сообщает, что запланировано обязательное введение электронных квитанций для всех медицинских учреждений, в том числе семейных врачей. По этому вопросу еще пройдут переговоры с министерствами и медицинскими учреждениями.

Информацию о плате за образование VID получает один раз в год сразу обо всех лицах, которые производили оплату в этой сфере. Если служба получает данные о плате за образование, они автоматически вносятся в декларацию о годовых доходах.

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