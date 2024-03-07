Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) издало первые три распоряжения, предписывающие гражданам Латвии, не исполнившим требования поправок к Иммиграционному закону и не подавших никакие документы для запроса вида на жительство в Латвии, выехать из страны, сообщает агентство LETA.

PMLP письменно попросило 1016 граждан России объяснить причины, по которым они не выполнили требования поправок Иммиграционного закона и не подали документы для оформления вида на жительство для проживания в Латвии. Также этих граждан попросили предоставить информацию о планируемой дате выезда из Латвии, если у них нет больше оснований для обращения за видом на жительство.

Сейчас обобщаются полученные ответы на отправленные письма. Как подчеркнули в PMLP, управление оценивает объяснения, данные гражданами РФ, и если находит, что у этих людей есть законные основания для запроса вида на жительство, и уважительная причина, по которой это не было сделано вовремя, то документы подать все же разрешают.

О тех, кто не ответил на письма PMLP, сообщат Государственной пограничной службе, которая проверит, находятся ли эти люди вообще в Латвии.

В остальных случаях гражданам РФ, не выполнившим требования закона, выдается распоряжение том, что им необходимо выехать из страны в 30-дневный срок. Если человек не покинет Латвию течение 30 дней после получения предписания о выезде, то принимается решение о принудительном выдворении, которое исполняется Государственной пограничной службой.

Иммиграционный закон предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекал в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, гражданам РФ (бывшим негражданам и гражданам Латвии) нужно было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но для его получения им нужно было предоставить в PMLP сертификат о знании латышского языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов.

В последний момент перед вступлением в силу этих норм Сейм внес поправки в Иммиграционный закон, введя двухлетнюю отсрочку на сдачу экзамена по госязыку. Тем не менее и в этом случае, чтобы легально продолжить пребывание в Латвии, такие граждане РФ должны были получить как минимум временный вид на жительство. Как ранее заявляли представители PMLP, те граждане РФ, которые ничего не сделали для исправления статуса проживания, со 2 сентября лишились вида на жительство и затем им начали рассылать им письма с призывом покинуть страну.

С 3 января стали недействительными постоянные виды на жительство у тех граждан России, которые подпадают под поправки Иммиграционного закона, и которые до 31 декабря 2023 года не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС. Подать документы могли только те граждане РФ, которые до 30 ноября 2023 года сдали экзамен по госязыку.

В случае, если экзамен не был успешно сдан, до 31 декабря 2023 года необходимо было подать заявление на получение разрешения, которое позволяло бы находиться в Латвии в течение двух лет, чтобы не прерывалось предоставление социальных и медицинских услуг, а также, чтобы пребывание в стране не стало незаконным.

Постоянный вид на жительство стал недействителен с 3 января, также если гражданин России подал заявление на получение вида на жительство другого типа. В этом случае человек может продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о виде на жительство, однако следует учитывать, что карта вида на жительство, срок действия которой истек, не будет пригодна для поездок, и также могут быть трудности с получением социальных и медицинских услуг.

Те граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года. Вид на жительство в Латвии будет выдан сроком на два года. Оправдательными причинами могут считаться важные причины, связанные со здоровьем или другие причины, независимые от воли и действий человека.

Процесс выдворения проживающих в Латвии граждан РФ, не подавших документы для получения вида на жительство, будет очень сложным и обременительным, признала глава PMLP Майра Розе в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества 6 декабря прошлого года.

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