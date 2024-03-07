Языковые тесты на уровень А2 для граждан РФ, бывших (не)граждан Латвии, обошлись в миллион евро. Вдвое меньше потратило на прием документов Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). Эти суммы оплатили сами граждане РФ в виде пошлин. В итоге из почти 25 тысяч попавших под поправки распоряжения на выезд отправили троим, на очереди - еще 800 не выполнивших закон. Об этом рассказывает журнал Ir.

30 дней на выезд или оформление документов для продления пребывания дается тем около 800 граждан России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Если они не активизируются — им грозит принудительное выдворение в сопровождении погранслужбы.

15 февраля Конституционный суд признал соответствующими Сатверсме поправки к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянный ВНЖ бывших (не)граждан Латвии, взявших после 2003 года гражданство России. Чтобы получить новое основание жить в Латвии, их обязали сдать языковой экзамен на категорию А2 и подтвердить соответствие ряду других требований. Эти документы в течение года рассмотрят службы безопасности, которые примут решение о пребывании таких граждан РФ в Латвии.

Журнал Ir изучил в подробностях процесс выполнения поправок.

Экзамены. Из 18 тысяч человек, которые должны были доказать наличие минимум уровня А2 владения госязыком, до конца года заявились почти 13 тысяч, но около 900 не явились. Претенденты использовали от одной до четырех попыток с промежутком не меньше месяца. Успех ждал лишь половину.

На организацию экзаменов было затрачено около миллиона евро. В проверках участвовали 44 наблюдателя, 28 оценщиков, 16 специалистов по разработке заданий, глав комиссий и технических работников. Бюджетных денег на это не потратили — все компенсировали за счет пошлин в 52 евро за попытку.

Документы. Всего заявки на документы в PMLP подали 21,5 тысячи живущих в Латвии граждан РФ. Самыми законопослушными оказались люди старше 75 лет, которым языковой экзамен сдавать не потребовалось — тут документы подали все.

В возрастной группе 14-74 года новый статус или иное продление возможности пребывания запросили больше половины, а среди детей до 14 лет — только 40%. Глава PMLP Майра Розе предполагает, что остальные 60% — дети родителей, которые тоже не подали документы, а возможно, в Латвии уже и не живут. По ее сведениям, внешний рубеж Латвии уже пересекли около 900 россиян.

В прошлом году на работу с документами по поправкам PMLP наняло дополнительно 48 сотрудников — они обошлись в полмиллиона евро. Впрочем, в выполнении новых требований закона было задействовано и много постоянных работников Управления, у которых повседневно есть и другие обязанности.

Статусы. Документы на получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии подали около 16 тысяч граждан РФ, к которым относятся поправки. Решения по ним должны принять в течение года. Во многих случаях уже приняты позитивные решения, но 262 человека получили отказ.

Около шести тысяч получили возможность оформить временный ВНЖ с правами постоянного на два года и продолжать учить язык (заявиться можно до конца марта). Часть россиян претендует на временный ВНЖ — по работе или воссоединению семьи. Всего на эти два вида на жительство заявились 5,5 тысяч человек.

Пропавшие. 1016 человек не предприняли никаких действий, хоть им и отправляли письма с предложением добровольно покинуть страну до 30 ноября. PMLP послал им новые письма с просьбой до 15 февраля дать объяснения. Откликнулись лишь 154 человека. Часть из них подала заявление на получение временного ВНЖ. Почему так поздно? Они не верили в серьезность поправок и надеялись, что Конституционный суд их отменит.

В итоге более 800 граждан РФ могут получить распоряжения на выезд. Журналу Ir найти хоть одного такого человека не удалось. Не исключено, что часть из них покинула Латвию окольными путями.

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