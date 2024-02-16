В связи с тем, что Конституционный суд признал соответствующими Сатверсме поправки к Закону об иммиграции, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) напоминает, что у одной группы граждан РФ еще есть шанс успеть подать документы на ВНЖ до 1 апреля. После этого их пребывание в Латвии станет незаконным.

15 февраля Конституционный суд признал соответствующими Сатверсме поправки к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянный ВНЖ бывших (не)граждан Латвии, взявших после 2003 года гражданство России. Подробности этого решения — ЗДЕСЬ.

Чтобы получить новое основание жить в Латвии, их обязали сдать языковой экзамен на категорию А2 и подтвердить соответствие ряду других требований. Эти документы в течение года рассмотрят службы безопасности, которые примут решение об их пребывании в Латвии.

В связи с этим PMLP решило напомнить, что граждане России, чей постоянный ВНЖ утратил силу с 3 января 2024 года, должны до 1 апреля подать документы для запроса вида на жительство.

"Мы еще раз призываем не откладывать консультацию с экспертами Управления и подачу документов на последний момент. Если документы не будут поданы до 1 апреля этого года, пребывание человека в Латвийской Республике станет незаконным", — подчеркивает глава PMLP Майра Розе.

Документы можно подать, если на человека распространяется действие закона "О статусе постоянного жителя ЕС в Латвии" или одно из установленных в Законе об иммиграции оснований для запроса временного или постоянного вида на жительство, как вариант — другого разрешения на пребывание в Латвии.

Срок до 1 апреля дан тем, кто сдавал языковой экзамен минимум два раза или имеет уважительные причины, по которым он не смог прийти на проверку. Их постоянные ВНЖ, гарантирующие социальный пакет (с гарантированным медицинским минимумом) от государства, утратили силу с 3 января. Но формально пребывание в Латвии законно до конца марта. До этого времени они могут подать документы на двухлетний ВНЖ, тогда социальный пакет должны вернуть.

Вся актуальная информация о поправках к Закону об иммиграции собрана в разделе Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem на сайте www.pmlp.gov.lv.

Дополнительную информацию/консультацию о дальнейших действиях и\или подачу документов можно получить, написав свой вопрос на почту mn@pmlp.gov.lv или позвонив по информационному телефону 67209400.

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