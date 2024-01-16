Проживающие в Даугавпилсе российские граждане, не сдавшие экзамена на знание латышского языка и еще не получившие вид на жительство, не хотят ехать в Россию. Об этом пишет LSM.lv.

Председатель Комитета по социальным вопросам Даугавпилсской думы, депутат и глава структурного подразделения "Центр русской культуры" муниципального учреждения Наталья Кожанова ("Согласие") в дни приема всегда встречает жителей Даугавпилса, чьи документы больше не действуют в Латвии. Это жители, которые в свое время решили стать гражданами России. По словам Кожановой, у каждого из них своя история жизни, которая в большинстве случаев не связана с Россией, и у каждого свое решение после получения письма о выдворении из Латвии.

"Знаете, некоторые ничего не хотят делать, у них депрессия: есть люди, которые собрали вещи, приняли решение и куда-то уехали. Не обязательно в Россию, поскольку проживающие здесь граждане РФ не связаны с Россией, у них там нет родственников, некуда ехать. Есть ситуации, которые связаны с Беларусью, и есть люди, которые уезжают туда. Есть такие, которые едут к своим детям куда-то в Европу, в Англию. Есть очень разные ситуации. И, к сожалению, есть ситуации, когда люди умерли. Потому что напряжение оставило свое влияние на состояние здоровья, и люди не смогли это выдержать. Очень много человек умерло", — утверждает Кожанова.

Гражданка России Римма была среди тех жителей Даугавпилса, которые получили письма от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) о выдворении из Латвии, поскольку они не сдали экзамен на знание латышского языка.

"Я не знала, что мне делать, как действовать, когда получила письмо, что мне 1 декабря нужно покинуть Латвию. Языковой экзамен я не сдала, меня скоро депортируют, а в России у меня никого близкого нет. Придется ехать на окраину Пскова? Я даже не могу выразить те эмоции, которые испытываю. Но я решила пойти на курсы латышского языка, хотя, когда работала, у меня была вторая категория знаний латышского языка. К сожалению, с годами язык подзабыла, не было, с кем общаться. И при сдаче экзамена во второй раз я не набрала требуемые баллы. Сейчас тяжело, российская пенсия у меня около 90 евро, это очень мало, и невозможно за все заплатить, за языковой экзамен, за все письма. Деньги очень быстро кончаются", — заявила Римма.

Сейчас Римма, которая родилась в Эстонии и имеет тверские карельские корни, не сдав повторно экзамен по латышскому языку, получила разрешение, которое позволяет ей проживать в Латвии еще два года, чтобы укрепить свои знания латышского языка.

Римме больше 70 лет, по профессии она художница, вышла замуж в Латвии. Российское гражданство давало ей возможность путешествовать без виз и участвовать в международных выставках. Теперь, потеряв источник дохода, она находится под опекой даугавпилсского общества Rūpes, которое ей, как и другим людям, еженедельно доставляет пакеты с продуктами и лекарствами.

"Это не единственное, что мы привозим и чем помогаем. Это дрова, корм для животных, медикаменты. Мы организуем сбор пожертвований и помогаем людям, которые попали в сложную ситуацию и у которых совсем нет денег. Поэтому и приехали журналисты, чтобы понять, что вообще происходит", — отметили представители общества.

Иностранные журналисты — частые гости в Даугавпилсе именно по вопросу выдворения граждан России, на этот раз приехали сотрудники BBC, которым интересно, как выживают люди, оставшиеся без документов и источников дохода.

Среди таких людей и 80-летняя Людмила из Узбекистана, ей не нужно было сдавать экзамен по латышскому языку из-за возраста, но незнание того, что нужно продлить вид на жительство в Латвии, стоило ей потери пенсии. Также ей, как диабетику, в течение нескольких месяцев не были доступны лекарства. Сейчас документы поданы и эта женщина также надеется остаться в Латвии. Здесь родились ее дети и ехать ей некуда.

На данный момент в Латвии проживает около 1000 граждан России, которые, в отличие от этих двух жительниц Даугавпилса, по-прежнему не подали документы для продления вида на жительство в Латвии. Процесс выдворения этих людей будет очень сложны, признала в начале декабря на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества глава PMLP Майра Розе.

Пока ни один гражданин России не был выдворен из Латвии по поправкам к Закону об иммиграции. В январе Конституционный суд начал рассмотрение дела о норме, согласно которой граждане РФ должны доказать знание латышского языка для получения вида на жительство. Решение по этому делу будет оглашено в феврале.

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