Есть две группы граждан России, бывших (не)граждан Латвии. Одни получили постоянный вид на жительство в Латвии по старому закону — у них ничего не меняется, знаний госязыка от них не требуют. Другие получили ПМЖ позже, по Закону об иммиграции, у них документ аннулировали, а новый статус требует категории А2 и других условий. Почему? Второй день слушаний в Конституционном суде по делу о ВНЖ для граждан России все время возвращался к этому вопросу. Появилась и новая статистика по тем, кто справился, и кандидатам на выезд.

В Конституционный суд поданы иски от граждан России, бывших неграждан Латвии. Интересы 25 заявителей представляет юрист Елизавета Кривцова, интересы четырех жительниц Даугавпилса — адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. Оглашение приговора — в середине февраля.

Во второй день слушаний разъяснения дают представители Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Госцентра содержания образования (VISC), Центра Госязыка (VVC) и работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь.

Подробности первого дня слушаний - здесь.

Свежая статистика по попавшим под поправки гражданам РФ в Латвии

Новый докладчик по запутанному дела — глава юридического отдела Управления по делам гражданства и миграции Арвидс Захарс — огласил свежую статистику (на 9 января) по гражданам России, попавшим под поправки к Закону об иммиграции. И обещал в ближайшее время рассказать суду про тех российских подданных, которых поправки не затронули.

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