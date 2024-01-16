В Конституционном суде (КС) — четвертый и последний день слушаний по делу о соответствии Сатверсме принятых в сентябре 2022 года поправок к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ 25 316 гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Участники проведут дебаты. В том числе — обсудят данные по новым тысячам кандидатов на проверку рисков госбезопасности и знания госязыка. Портал Delfi рассказывает о ходе дела, за которым можно следить в прямой трансляции.

В Конституционный суд поданы иски от граждан России, бывших неграждан Латвии — они просят проверить, насколько поправки к Закону об иммиграции соответствуют Сатверсме и Декларации по правам человека. Интересы 29 заявителей представляют юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходят 9, 11, 15 и 16 января. Начало — в 10.00. Оглашение приговора — в середине февраля.

Сегодня в КС дебаты: представителям заявителей выделили по 30 минут, представителю законодателя (Сейма) — 45 минут. На портале Delfi (по этой ссылке) можно наблюдать за ними в прямой видеотрансляции с суда.





В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — В чем суть поправок к Закону об иммиграции, кого они затронули и что хотят оспорить истцы — здесь

В первых три дня слушаний свою позицию изложили представители заявителей, Сейма, МВД, Минюста, Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка, Бюро омбудсмена, Латвии в международных правозащитных институциях, Baltic Human Rights Society, а также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

Уже три дня судьи задают всем представителям государственной власти вопрос: как получилось, что к одной многотысячной группе граждан России, бывших неграждан Латвии, нет никаких новых требований по ВНЖ, а к другой применили поправки и с них требуют сдачу языкового экзамена?

Напоминаем, что новые требования распространили только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по нормам Иммиграционного закона, вступившего в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек.

Граждане России, которые получали постоянный ВНЖ раньше — по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" — не подпадают под действие новых правил.

Как пояснили представители Сейма и PMLP, депутаты решили, что эта группа российских граждан достаточно немногочисленна — 4949 граждан России, а в активном возрасте из них — около тысячи. Поэтому сконцентрировались на более многочисленнной группе тех, кто сознательно получил гражданство России после 2003 года.

Во второй день слушаний суд обязал представителя PMLP подготовить развернутые данные по непопавшим под поправки гражданам России в Латвии. На третий день данные появились. Вот они.

Большинство выступающих считают, что разного отношения к идентичным группам граждан России в Латвии быть не должно. Но тогда возникают новые вопросы.

Можно ли считать идентичной группу тех, кто до принятия гражданства РФ не был граждананином или негражданом Латвии, а был только бывшим гражданином СССР?

Если разного отношения быть не должно — значит ли это, что и поправки к Закону об иммиграции в отношении многочисленной группы граждан России — 25 тысяч — тоже утрачивают силу?

Или, наоборот, к тем 25 тысячам проверяемых надо присоединить еще несколько тысяч граждан России из тех, кто получили постоянный вид на жительство по утратившему силу закону?

Если да, то как внести поправки к утратившему силу закону?

Эти вопросы непременно будут снова обсуждаться во время дебатов. Свое же окончательное решение Конституционный суд огласит в середине февраля.

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