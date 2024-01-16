Сидеть в мягком кресле, читать журнал и пить теплый чай — эта идиллия может смениться необходимостью бежать в холодное укрытие… Так представитель Сейма описал ситуацию, в которой приняты поправки к Закону об иммиграции, оспоренные в Конституционном суде. Они аннулировали постоянные ВНЖ 25 316 гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. Выяснилось, что в Литве и Эстонии таких людей крайне мало. Портал Delfi подводит итог последнего дня слушаний и дебатов.

Почему эти люди — на тот момент граждане и неграждане Латвии — выбрали гражданство РФ? Внешний мотиватор — самый сильный, считает представитель Сейма Вилнис Витолиньш. И называет самые вероятные, по его мнению, причины. Ностальгия по возвращению в СССР под руководством Кремля? Желание быть частью российского величия? Видение своего центра жизни в России? Более легкие путешествия и возможность дольше находится там? Наслаждение правами россиянина, в том числе получения российской пенсии?

Юрист признает, что это внутренний выбор каждого. Но считает, что выбор этот отразился и во внешних проявлениях. В частности, в том, что после десятилетий жизни в Латвии больше половины этих людей не смогли предъявить даже базовые знания латышского языка. И это уже, настаивает Витолиньш, напрямую связано с вопросом безопасности Латвии.

Поэтому депутаты имели полное право обратить внимание на многотысячную группу граждан страны-агрессора в Латвии.

И вообще, иностранцы — тут гости, а право хозяина — решать, кого он хочет видеть в гостях. Ни один хозяин не выгонит гостя, если тот соблюдает правила проживания.

Пугающую картину от оппонента юрист Елизавета Кривцова парировала столь же образно: "Бдительный взгляд президента одного государства отметил, что другое государство действует против его интересов и решил развязать агрессивную войну. Бдительная власть другого государства заметила, что эта война идет по соседству и не отвечает интересам этого государства — оно решило позаботиться о своей безопасности, соблюдая Конституцию, международное право и стандарты прав человека…

Государство, которое продолжило действовать на основе ценностей демократии и прав человека послало лучший сигнал первому государству"…

В Конституционном суде завершились слушания по заявлениям от 29 граждан России, бывших граждан и неграждан Латвии — они просили проверить, насколько поправки к Закону об иммиграции соответствуют Сатверсме и Декларации по правам человека (суть поправко и иска — здесь). Их интересы представили юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева. Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходили с 9 по 16 января.

Свою позицию изложили представители заявителей, законодателей (Сейма), МВД, Минюста, Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка, Бюро омбудсмена, Латвии в международных правозащитных институциях, Baltic Human Rights Society, а также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

Сегодня в КС прошли дебаты: представителям заявителей выделили по 30 минут, представителю Сейма. Также судьи задали последние уточняющие и довольно острые вопросы вопросы.

В пятницу председатель КС Алдис Лавиньш встретиться с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Оглашение приговора — 15 февраля.

Фото: Māris Morkāns



Напоминаем, что все четыре дня слушаний судьи не уставали задавать вопрос на тему того, что поправки распространили только на 25 тысяч граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по нормам Закона об иммиграции, вступившего в силу в мае 2003 года. А вот почти пяти тысяч граждан России, которые получали постоянный ВНЖ раньше — по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" — новые правила не коснулись. (Подробности — здесь.)

Представители Сейма и PMLP заявили, что эта группа российских граждан не так многочисленна, а в активном возрасте среди них — около тысячи человек. Поэтому законодатели сконцентрировались на большей группе тех, кто сознательно отказался от гражданства или негражданства Латвии и получил гражданство России после 2003 года.

Представители заявителей настояли на том, чтобы судьи обратили внимание на отказ Сейма применять поправки к сравнимой группе граждан России. Впрочем, так и не ясно, если судьи признают группы идентичными и выявят дискриминацию к одной группе в сравнении с другой — что дальше? Значит ли это, что и поправки в отношении 25 тысячной группы отменят, или, что иносказательно предложили представитель Сейма и судья Яутрите Бриеде, суд предложит устранить неравноправие — к уже проверенным присоединят еще несколько тысяч граждан России.

Фото: Māris Morkāns

Правда, что люди теряют место жительства и доступ к медицине?



Самый молчаливый судья КС Янис Нейманис на этот раз задал представителю Сейма очень конкретные бытовые вопросы по поводу жизни в Латвии попавших под поправки граждан РФ. Правда ли, что в результате "реформы" (судья назвал поправки так) граждане РФ вместе с ПМЖ потеряли декларацию места жительства (ее аннулировали) и также они больше не получат медицинского обслуживания? (Как известно, подавляющее большинство из попавших под поправки — люди очень преклонного возраста.)

На это Вилнис Витолиньш уточнил, что законный долг каждого, кто получил любой ВНЖ в Латвии задекларировать свое место жительства, а если ВНЖ утрачен — из регистра жителей эта декларация убирается. Но если гражданин РФ вовремя выполнил все требования поправок, то ему дают особый ВНЖ на два года — он декларированное место жительства не теряет. Если человек не выполнил все новые правила в срок, он утратил и декларацию.

Впрочем, само жилье человек не теряет — он может продолжать в нем находиться, если он легально проживает в Латвии. Например, если запросил новый ПМЖ в Латвии, уточнил представитель Сейма.

Медицина за деньги доступна всем в Латвии. Но по закону минимальная оплаченная государством корзина медуслуг положена только иностранцам с постоянным ВНЖ — информация о них есть в регистре медуслуг. Так что, если условия поправок не выполнены вовремя, то медицинские услуги — только за свой счет.

По закону, на двухлетний ВНЖ подавать документы можно до 1 апреля. При этом у тех, кто не подал до 31 декабря, постоянный ВНЖ уже утратил силу — вместе с ним аннулировались декларация места жительства и право на оплачиваемую государством медицину. Таких людей, по данным PMLP — около двух с половиной тысяч человек.

Впрочем, есть сигналы, что другие две с половиной тысячи граждан РФ, которые все подали вовремя, тоже после Нового года столкнулись с печальными последствиями аннулирования постоянного ВНЖ.



Фото: Māris Morkāns

Заявителей представили юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева.

Тезисы заявителей: некачественно, нарушение прав, коллективное выдворение

Гражданство России бывшие граждане и неграждане РФ брали во времена, когда у Латвии с Россией были относительно хорошие отношения , а президенты и министры Латвии ездили в Москву наладить связи.

, а президенты и министры Латвии ездили в Москву наладить связи. Коллективное выдворение — любые мероприятия, которые приводят к выдворению группы. В этом случае человек после перерегистрации надеялся спокойно жить пять лет до перерегистрации, а в целом — и всю жизнь. После принятия поправок он не был достаточно активен — ему грозит выдворение.

— любые мероприятия, которые приводят к выдворению группы. В этом случае человек после перерегистрации надеялся спокойно жить пять лет до перерегистрации, а в целом — и всю жизнь. После принятия поправок он не был достаточно активен — ему грозит выдворение. Много спорили, на каком этапе вести индивидуальные проверки. Сейчас они проводятся только на этапе перед выдворением , когда человек уже лишен всех прав пребывания в Латвии, лишен возможности продолжать частную и семейную жизнь.

, когда человек уже лишен всех прав пребывания в Латвии, лишен возможности продолжать частную и семейную жизнь. Почему нельзя было оценить риски безопасности, не аннулируя ВНЖ? Например, как у граждан России с инвестиционными ВНЖ? И почему не проверили группу граждан России, которые получили постоянный ВНЖ по старому закону? К тому же, до сих пор никому из попавших под поправки не отказали в статусе постоянного жителя ЕС в Латвии из-за того, что он несет риски безопасности.

Например, как у граждан России с инвестиционными ВНЖ? И почему не проверили группу граждан России, которые получили постоянный ВНЖ по старому закону? К тому же, до сих пор никому из попавших под поправки не отказали в статусе постоянного жителя ЕС в Латвии из-за того, что он несет риски безопасности. Изначально был дан очень короткий срок на сдачу экзаменов и оформление документов . К тому же многие попавшие под поправки не могли задним числом выполнить новые условия по доходам и пребыванию в Латвии. Позже часть условий облегчили, но уже после того, как последствия вступили в силу, а время ушло.

. К тому же многие попавшие под поправки не могли задним числом выполнить новые условия по доходам и пребыванию в Латвии. Позже часть условий облегчили, но уже после того, как последствия вступили в силу, а время ушло. До сих пор у людей некоторых профессий — дальнобойщикам, морякам, пилотам — нет возможности получить постоянный ВНЖ . За последних пять лет они отсутствовали в Латвии дольше 12 месяцев. Раньше они имели на это законное право, а теперь, задним числом — нет.

. За последних пять лет они отсутствовали в Латвии дольше 12 месяцев. Раньше они имели на это законное право, а теперь, задним числом — нет. Не все, кто сдаст экзамен через два года, могут претендовать на постоянный ВНЖ — им надо будет удовлетворять требованиям по уровню минимальных доходов (пенсии — гораздо ниже) и сроков проживания (за последних пять лет не больше 12 месяцев, задним числом).

— им надо будет удовлетворять требованиям по уровню минимальных доходов (пенсии — гораздо ниже) и сроков проживания (за последних пять лет не больше 12 месяцев, задним числом). Не все, кто не сдаст экзамен, могут претендовать на временный ВНЖ — это возможно только при наличии детей и родителей граждан или неграждан Латвии. ВНЖ по гуманным причинам зависит от воли чиновников. Одинокие и неработающие не могут получить ВНЖ.

— это возможно только при наличии детей и родителей граждан или неграждан Латвии. ВНЖ по гуманным причинам зависит от воли чиновников. Одинокие и неработающие не могут получить ВНЖ. Не соблюдены принципы хорошего законотворчества — поправки много раз менялись и не предусмотрены для многих типичных ситуаций. Все делали в спешке, но в итоге дали по два года — значит, можно было сразу не спешить?

— поправки много раз менялись и не предусмотрены для многих типичных ситуаций. Все делали в спешке, но в итоге дали по два года — значит, можно было сразу не спешить? Если цель — укрепление позиций госязыка, то почему всех проверять не стали ? К тому же возможны более щадящие меры — обязать учить язык, посещать курсы, сдавать экзамены, штрафовать нерадивых, но незнание языка — не повод для выдворения.

? К тому же возможны более щадящие меры — обязать учить язык, посещать курсы, сдавать экзамены, штрафовать нерадивых, но незнание языка — не повод для выдворения. Даже Центр госязыка согласился, что для использования госязыка в жизни важна устная часть, так зачем проверять письменную часть у пенсионеров? Понятно, что сегодняшняя система проверок не приспособлена для пожилых.





Фото: Māris Morkāns

Законодателя — Сейм Латвии — представлял замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш



Тезисы законодателя: безопасность, госязык, все индивидуально

Россия двигает свою доктрину русского мира — о том, что они намерены защищать граждан РФ по всему миру, в том числе, используя брутальную военную силу. Долг Сейма защищать независимость и безопасность государства — и гарантировать правовыми механизмами.

— о том, что они намерены защищать граждан РФ по всему миру, в том числе, используя брутальную военную силу. Долг Сейма защищать независимость и безопасность государства — и гарантировать правовыми механизмами. Эти граждане РФ сознательно отказались от гражданства Латвии или натурализации и получили в облегченном порядке постоянный ВНЖ Латвии, не подтверждая знаний языка.

и получили в облегченном порядке постоянный ВНЖ Латвии, не подтверждая знаний языка. Гражданство России им дали по упрощенной формуле — по такой же его предлагали в Литве и Эстонии. Но в Латвии его получили 25 316 человек, а в других странах — всего 430 человек. Очевидно, эти люди решили выразить доверие России, а не Латвии. Но жить остались в Латвии, куда они или их предки попали в следствии оккупации.

Россия может использовать своих граждан в своих целях. Поэтому к ним надо присмотреться с особым вниманием.

в своих целях. Поэтому к ним надо присмотреться с особым вниманием. Нормы не направлены на выдворение — их можно было выполнить , если есть желание. Бездейственность, которая рационально не объясняется, ведет к последствиям. Любой ВНЖ всегда требует активных действий, а не только проживания.

, если есть желание. Бездейственность, которая рационально не объясняется, ведет к последствиям. Любой ВНЖ всегда требует активных действий, а не только проживания. Знание языка на базовом уровне связано с получением достоверной информации и наличием критического мышления.

связано с получением достоверной информации и наличием критического мышления. Специалисты подтвердили, что если активно действовать, то базовые знания языка — не невыполнимая просьба . Почти половина из сдававших экзамен по языку 11 тысяч не смогли показать даже базовый уровень — после долгой жизни в Латвии. Или они тут постоянно не жили?

. Почти половина из сдававших экзамен по языку 11 тысяч не смогли показать даже базовый уровень — после долгой жизни в Латвии. Или они тут постоянно не жили? Процедура выдворения — не автоматическая , каждого выслушают. Не зависит от воли одной персоны. Нетипичные случаи индивидуально рассматриваются и находятся решения. Если своих доходов не хватает, можно искать поручителей.

, каждого выслушают. Не зависит от воли одной персоны. Нетипичные случаи индивидуально рассматриваются и находятся решения. Если своих доходов не хватает, можно искать поручителей. 2200 граждан РФ ничего не сделали для сохранения ПМЖ. 987 граждан РФ уже выехали. Возможно, таких больше. Значит, эти люди использовали свои ПМЖ только как паспорт для путешествий. А сейчас они решили уехать, вместо того, чтобы остаться и помогать гражданам Украины, которые страдают от их страны.

987 граждан РФ уже выехали. Возможно, таких больше. Значит, эти люди использовали свои ПМЖ только как паспорт для путешествий. А сейчас они решили уехать, вместо того, чтобы остаться и помогать гражданам Украины, которые страдают от их страны. В юридической практике ЕСПЧ были случаи, когда людей выдворяли в страну паспорта, даже если там никого нет, а язык той страны не знают. И лишили ВНЖ человека, ничего не нарушавшего, когда его страна стала угрожать.

в страну паспорта, даже если там никого нет, а язык той страны не знают. И лишили ВНЖ человека, ничего не нарушавшего, когда его страна стала угрожать. Поправки к Закону об иммиграции — лишь часть мер, принятых для укрепления безопасности Латвии. Среди них — снос прославляющих оккупацию памятников, перевод всех школ на госязык обучения, объявило 9 мая Днем памяти погибших в Украине…

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