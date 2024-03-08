В соцсетях распространилось видео конфликта между учителем и ученицей Даугавпилсской средней Школы возможностей. В школе рассказали, что ученица 5-го класса спровоцировала учительницу, которая в итоге вышла из себя и применила силу, сообщает портал Rus.Lsm.

На следующий день руководство школы уволило эту учительницу и заступившуюся за нее коллегу. Городская дума не согласна с таким решением школы, и было начато официальное расследование.

На видео, полученном LRT+, виден конфликт в классе, который разгорелся из-за того, что учительница попросила собрать разбросанные во время урока бумаги. Школьница воспротивилась этому и начался конфликт.

Отец девочки Юрий сообщил, что его дочь "извинилась и признала свою вину за то, что спровоцировала конфликт". "Я как родитель говорил, что не хочу, чтобы учителей увольняли, но директор заявил, что вчера учителей уволили, потому что они находились на испытательном сроке", — рассказал отец девочки. Он отметил, что учителя также извинились и конфликт был исчерпан. Однако директор школы решил иначе, а с его решением согласно и Управление образования. "Учительница не смогла совладать с собой. А если учительница не совладала с собой, то, конечно, и с ситуацией не смогла", — сказала Марина Исупова, руководитель Даугавпилсского управления образования.

Учительница, проработавшая в учреждении всего три недели, в переписке с LRT+ признала, что поведение некоторых детей было невыносимым. Учительница считает, что она поступила неправильно, но действия школы после инцидента ее задели. "На следующий день было собрание, на которое меня не пригласили. Из администрации никто не позвонил. Это уже показатель того, как работает школа", — написала уволенная учительница. Другая учительница была уволена за то, что заступилась за коллегу.

Директор школы утверждает, что сейчас ситуация в учреждении нормализовалась. "Мне бы не хотелось, чтобы все думали, что дети победили учителя, совсем нет. Мы будем детально оценивать сотрудничество каждого ребенка, вовлеченность, возможно, изменим методы, используемые на этом занятии, усилим контроль, чтобы у других учителей, которые придут, конечно, таких проблем не было", — сказала директор Даугавпилсской Школы возможностей Ингрида Брокане.

Девочке, участвовавшей в конфликте, угрожали местные жители, из-за чего отец подал заявление в полицию. Родительский совет также встал на сторону учителей, а критика работы директора прозвучала в городской думе.

Первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев (Русский союз Латвии) заявил на пресс-конференции, что в данном случае "мы не ждем мнения Центра защиты прав детей, мы ничего не ждем. Я говорю о директоре школы… Надо было отстранить учителей, дождаться решения или отчета Центра по защите прав детей, а потом оценивать".

Это не единственное видео, появившееся за последнее время из Даугавпилсской Школы возможностей — одноклассники попросили третьеклассницу показать все содержимое ее сумки. Мать девочки рассказала LRT+, что не знает, почему ее одноклассники так себя повели, и недовольна отсутствием реакции школы. "Мы пошли к классному руководителю, она ничего не сделала, администрация тоже ничего не сделала. Нам сказали, что не видят в этом видео ничего криминального", — рассказала Наталья, мать пострадавшей девочки. После такого бездействия со стороны школы родители сменили учебное заведение.

Городская дума издала распоряжение о служебной проверке по поводу конфликта между учителями и детьми.

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