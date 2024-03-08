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Компания Norma-A, обеспечивающая пассажирские перевозки под брендом Ecolines, не отменило автобусные рейсы в Россию в связи с возможными терактами в ближайшие 48 часов, сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя правления Ecolines Андриса Подгорного.

Подгорный отметил, что автобусы въезжают в Россию в специально оборудованных и охраняемых местах. "В России автовокзалы не такие, как в Латвии — ни один пассажир не может попасть на автовокзалы без билета", — сказал он.

Информация на сайте компании свидетельствует о том, что Ecolines из Риги предлагает автобусные рейсы до московского автовокзала "Северные Ворота". Подгорный, однако, отметил, что этот автовокзал расположен за пределами центра Москвы.

"Мы не видим проблем в отношении автобусов. Если пассажиры хотят поехать в Россию, они могут ехать, если не хотят — могут не ехать", — сказал Подгорный.

Уже сообщалось, что МИД Латвии призывает не путешествовать в Россию в связи с возможными терактами в течение ближайших 48 часов и избегать мест массового скопления людей в Москве.

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