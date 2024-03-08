Вечером 7 марта посольство США в России предупредило об угрозах терактов в Москве в ближайшие двое суток, сообщает "Радио Свобода". Министерство иностранных дел (МИД) Латвии в пятницу, 8 марта, утром призвало сограждан покинуть территорию Россию.

"Посольство отслеживает сообщения о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, в том числе концерты. Гражданам США рекомендуется избегать толп в ближайшие 48 часов", говорится на сайте посольства США.

Предупреждение США разместил на своем сайте МИД Великобритании.

Одновременно МИД Латвии призывает латвийцев отказаться от поездок в Россию, а находящимся в этой стране — как можно скорее покинуть ее пределы. Если же жители Латвии остаются в России МИД советует быть бдительными и избегать массовых собраний.

🟨 Saistībā ar iespējamiem terora aktiem tuvāko 48 stundu laikā Maskavā stingri aicinām neceļot uz Krievijas Federāciju un izvairīties no masu pulcēšanās vietām Maskavā.

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— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) March 8, 2024



Россия пока не комментировала эту информацию. В Москве сегодня запланировано множество мероприятий, посвященных Международному женскому дню.



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