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Сексуальная эксплуатация и принудительные фиктивные браки в Латвии вновь становятся более заметными, говорится в разделе о предотвращении торговли людьми доклада о 2023 годе. Доклад был подан в Сейм омбудсменом Юрисом Янсонсом.

Омбудсмен отмечает, что и в Латвии торговля людьми не статична. В предыдущие годы наиболее распространенной была эксплуатация рабочей силы. Однако сейчас сексуальная эксплуатация и принудительные фиктивные браки снова становятся более заметными, и все больше людей страдают от этого. Также возникают и некоторые новые тенденции, например, констатирован случай, когда гражданин Латвии был завербован для принудительного попрошайничества в Польше. В другом случае лицо было вынуждено совершить преступное деяние.

Торговля людьми — одно из самых тяжелых возможных нарушений прав человека, грубое нарушение человеческого достоинства и физической неприкосновенности, которое в результате уязвимости, беспомощности, невежества людей и многих других факторов затрагивает очень многих, в том числе — самые уязвимые группы людей: детей, женщин, людей старшего возраста, людей с инвалидностью и социально незащищенных людей.

Заявлений по вопросам торговли людьми в поле зрения омбудсмена практически нет, так как расследование этого преступления входит в компетенцию Госполиции, а помощь жертвам оказывают поставщики социальных услуг.

В Латвии от торговли людьми в 2020 году пострадали 48 человек, в 2021 — 61, а в 2022 — 26. Для сравнения: в 2021 году в Евросоюзе было зафиксировано 7155 жертв торговли людьми, что на 10 процентов больше, чем в 2020 году.

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