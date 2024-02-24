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Торговля людьми — тяжкое преступление. Вербовщики жертв стали настолько циничными, что для порабощения людей в целях принудительной проституции они ищут своих жертв в социальных домах, где проживают люди с психическими расстройствами. Сигналы о вербовщиках в социальных домах были получены после того, как в одном из них началась вербовка для фиктивных браков, чтобы иностранцы могли получить ВНЖ в Латвии, сообщает 360TV Ziņneši.

В 2017 году постоялица одного социального центра стала жертвой торговли людьми.

"Прошел день, потом все забеспокоились и стали ее искать, думать, где она может быть. Были проинформированы и соседи" — сообщила сотрудница социального центра "Иманта" Вита Реденка.

Начальник Отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Армандс Лубартс рассказал, что женщину завербовали как бы на работу. "Женщина была завербована для работы за рубежом, однако, по прибытии в иностранное государство, ее поставили перед фактом, что она должна денег за путешествие, проживание, работы нет, но она может отработать свой долг, заключив фиктивный брак с иностранцем", — сообщил Лубартс.

Руководитель команды специалистов центра Marta Линда Савиеле подчеркнула, что люди с нарушениями психического характера очень уязвимы.

"Они гораздо больше доверяют людям. Обычно, у них очень небольшой круг близких людей, которые могут их защитить, объяснить — что безопасно, что небезопасно, они за ними следят. Эти люди гораздо более наивные и чаще верят, не умея критически оценить эти ситуации и безопасность", — пояснила Савиеле.

Все хотят меньше работать и больше зарабатывать, однако эти люди ищут возможность выполнять любую работу. Также вербовщики нередко используют любовь в качестве еще одной схемы заманивания.

По словам юриста общества Patvērums "Drošā Māja" Гиты Мирушкиной, вербовщики легко располагают к себе, поскольку ведут себя очень дружелюбно по отношению к своим жертвам.

"Они очень дружелюбные, очень поддерживающие. Они прикидываются понимающими. Они строят эти дружеские отношения — то, чего человеку не хватает. Все обычно начинается с одного предложения прекрасной возможности, от которого очень сложно отказаться", — пояснила Мирушкина.

В 2022 году в Европейском союзе было зарегистрировано 10 093 жертвы торговли людьми и 2097 осужденных торговцев. Ищущие работу граждане Латвии чаще других становятся жертвами торговли людьми. Самое интересное, что Латвия является страной происхождения жертв торговли людьми, целевой страной, а также страной, где в пределах государства происходит эксплуатация людей.

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