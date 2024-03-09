13 марта состоится заседание Совета народного хозяйства Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS), на котором продолжатся дискуссии об оплате листов нетрудоспособности, сообщили порталу Delfi в организации.

Расходы работодателей на листы нетрудоспособности "А" в 2022 году достигли 86 млн евро. Общие расходы на рабочую силу в 2022 году составили 10 252 млн евро, то есть расходы на оплату листов нетрудоспособности составили лишь неполный один процент (0,84%) от общих расходов на рабочую силу. В Латвии этот показатель — один из самых низких среди стран Евросоюза.

Работодатели и министерства предлагают сократить количество дней на больничные. Работодатели утверждают, что больничные листы делают предприятия более неконкурентоспособными в странах Балтии.

Еще год назад LBAS указал на то, что сначала нужно устранить причины проблемы и пересмотреть условия выдачи больничных листов. По мнению LBAS, особенно недопустимо сокращать количество оплачиваемых дней больничных и проценты за их замещение добросовестным работникам.

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