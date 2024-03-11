После призыва Папы Римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией, чтобы попытаться добиться прекращения продолжающейся два года войны, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что злу нельзя уступать.

В воскресенье в социальной сети X (Twitter) Ринкевич написал, что перед злом нельзя капитулировать: против него нужно бороться и поразить, чтобы зло само подняло белый флаг и капитулировало.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск в интервью, частично обнародованным в субботу швейцарским телевидением, призвал участвующих в украинской войне "начать переговоры до того, как ситуация ухудшится", предложив украинцам проявить мужество и сесть за стол переговоров со страной-агрессором.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее осудил этот призыв понтифика, отметив, что слова священнослужителя вызвали возмущение Киева. "Наш флаг — желто-голубой"

Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", — написал Кулеба в соцсетях.

Кулеба призвал Папу Римского встать "на сторону добра", а не ставить воюющие стороны "на один уровень и называть это "переговорами".

Глава МИД Украины также поблагодарил Франциска за его постоянные молитвы о мире и выразил надежду, что понтифик посетит Украину.

Высказывания Франциска в воскресенье раскритиковал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Может быть, ради баланса следует побудить Путина проявить мужество и вывести свою армию из Украины? Сразу наступил бы мир", — написал Сикорский в соцсетях.

В другой записи министр иностранных дел Польши провел параллели между теми, кто призывает к переговорам, но при этом "отказывает Украине в средствах, чтобы она могла себя защищать", и попытками европейских лидеров перед Второй мировой войной "успокоить" лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни пояснил, что понтифик "поддерживает прекращение военных действий и перемирие, которого можно достичь, найдя смелость на проведение переговоров", а не поражение Украины. Бруни также сказал, что понятие "белый флаг" было использовано журналистом, который задал вопрос, поэтому Франциск и упомянул о нем в ответе.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!