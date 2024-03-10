Слова папы римского Франциска о том, что сильнее всех тот, кто "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры", следует понимать как призыв к дипломатическому решению конфликта. Так глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни прокомментировал вызвавшее резонанс высказывание понтифика о войне в Украине в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

"Папа принимает образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира", - цитирует Бруни онлайн-издание Vatican News.

При этом глава пресс-службы Ватикана напомнил, что в одном из более ранних интервью, касающемся другой конфликтной ситуации, Франциск уже подчеркивал, что "переговоры - это никогда не капитуляция".

Папа римский о необходимости переговоров по Украине

Вопрос, заданный папе римскому журналистом RSI Лоренцо Буччелла, был сформулирован так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что об этом думаете вы?"

Ответ понтифика был таким: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

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