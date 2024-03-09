Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон совместно с представителями ключевых комитетов Конгресса по нацбезопасности разрабатывают новый, альтернативный проект помощи Украине, сообщает американский телеканал NBC News.

Пока вопрос военной и финансовой поддержки Киева заблокирован в Конгрессе уже около полугода, авторы нового проекта надеются, что он сможет пройти Конгресс и не оттолкнет республиканцев-консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков, говорят источники телеканала.

Авторы проекта, в частности, обсуждают предложение рассматривать часть невоенной помощи Украине как своего рода кредит, рассказал участвующий в обсуждении председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол.

Новый проект предполагает, что экономическая помощь США для поддержки Украины и долгосрочных усилий Киева по восстановлению страны будет определяться размером этого кредита. Маккол также допустил, что российские активы, конфискованные в США из-за санкций, тоже могут быть использованы в качестве залога для кредита Украине. Проект может предполагать и "лояльную систему погашения", чтобы помочь Украине, добавил он.

Пока что проект находится на предварительной стадии разработки и до его реализации еще далеко, отмечают источники NBC.

Предложение о предоставлении кредита в рамках пакета помощи Украине направлено на то, чтобы ослабить обеспокоенность республиканцев-консерваторов в Конгрессе, которые раскритиковали предоставление миллиардной помощи Киеву и заявили, что не будут поддерживать отправку Украине дополнительных денег американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне, отмечает телеканал.

По словам Маккола, проект возложит на Россию хотя бы частичную ответственность за оплату восстановления Украины. По его словам, разработчики документа рассматривают два фактора — помимо кредитной программы, это также законопроект, который позволит властям США арестовывать активы, связанные с попавшими под санкции российскими активами, "чтобы помочь оплатить военные преступления России". "Это очень популярная идея в Палате представителей", — говорит он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на прошлой неделе поддержал идею предоставления кредита, напомнив, что ее предлагал бывший президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце он заявил, что Конгресс не должен предоставлять финансовую помощь какой-либо стране, "если это не делается в виде кредита".

Выделение финансирования на военную и экономическую помощь Украине с октября прошлого года оказалось фактически заблокировано в Конгрессе США. Сначала это было связано со сменой спикера Палаты представителей, а потом процесс затормозился из-за критики со стороны Трампа, который, как ожидается, может стать кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах в США.

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