Администрация президента США направила Елене Зеленской и Юлии Навальной приглашение посетить ежегодное обращение Джо Байдена к американским конгрессменам, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Жена украинского президента и вдова лидера российской оппозиции эти приглашения отклонили.

По словам американского чиновника, разговаривавшего с WP на условиях анонимности, предполагалось, что Зеленская и Навальная во время послания президента конгрессу сядут рядом с первой леди США Джилл Байден. Их присутствие, пишет издание, должно было символизировать сопротивление президенту РФ Владимиру Путину.

Как утверждают источники американской газеты, потенциальное присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за высказываний ее мужа, погибшего в середине февраля в колонии. В частности, после аннексии Крыма в 2014 году Алексей Навальный говорил, что полуостров "не будет не признан никем, но фактически будет оставаться частью России". WP отмечает, что в дальнейшем взгляды Навального изменились — так, в 2023 году он заявил о необходимости восстановить международно признанные границы Украины.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что Зеленская, вероятно, отклонила приглашение из-за "конфликтов в расписании". Представители первой леди Украины не ответили на просьбу газеты о комментарии.

В свою очередь, Навальная отказалась присутствовать на выступлении Байдена в конгрессе из-за усталости, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. "Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, поэтому, хотя она очень ценит приглашение, сейчас ей нужно хотя бы немного прийти в себя", — сказала она.

Один из собеседников WP допустил, что администрация Байдена не сообщила Киеву, что Навальная отклонила приглашение. Другие источники предположили, что Зеленская отказалась ехать в Вашингтон в том числе из-за нежелания Украины портить отношения с республиканцами, которые уже несколько месяцев блокируют крупный пакет помощи Киеву.

Джо Байден обратится с ежегодным посланием конгрессу 7 марта.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram