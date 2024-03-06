Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп лидируют на предварительных партийных выборах, которые 5 марта прошли сразу в 15 штатах. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg.

По предварительным данным, Байден выиграл праймериз Демократической партии в 15 штатах, где накануне проходило голосование: Айове, Вермонте, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Массачусетсе, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Юте и Калифорнии. Единственное поражение он потерпел в Американском Самоа, уступив бизнесмену Джейсону Палмеру.

В свою очередь, Трамп лидирует на предварительных партийных выборах в 12 штатах: Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Массачусетсе и Калифорнии.

Единственный оппонент Трампа на республиканских праймериз, экс-представитель США в ООН Никки Хейли, смогла одержать победу только в Вермонте. После "супервторника" она окончательно лишилась шансов на выдвижение от партии на президентских выборах.

По всей вероятности, в ноябре 2024 за пост президента США вновь будут бороться Байден и Трамп. По подсчетам телеканала CNN, Байден уже заручился поддержкой 1312 делегатов съезда Демократической партии; для выдвижения ему нужны 1968 из 3934 голосов. Трампа готовы поддержать 936 делегатов-республиканцев при необходимых 1215 из 2429.

Комментируя результаты "супервторника", Трамп назвал Байдена "худшим президентом" в истории. Действующий глава государства в своем заявлении охарактеризовал оппонента как "угрозу американской демократии".

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