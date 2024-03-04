Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране — отдельные штаты больше не смогут запретить Трампу участвовать в выборах.

"Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять судей согласны с этим решением", — говорится в постановлении Верховного суда.

Трамп назвал решение высшей инстанции большой победой для США.

Судьи штата Колорадо ранее решили, что он не может быть включен в бюллетени на республиканских праймериз как должностное лицо, принимавшее участие в "мятеже или восстании".

Они основали свое решение на 14-й поправке к Конституции, которая была принята в 1868 году, после окончания Гражданской войны в США. При небольшом перевесе голосов (4:3) они пришли к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли в "подстрекательстве к насилию против правительства США".

В январе 2021 года, после того, как американские власти объявили победителем президентских выборов Джо Байдена, Трамп назвал результаты голосования сфальсифицированными. Вскоре после этого его сторонники штурмовали здание Конгресса, который намеревался официально утвердить победу Байдена.

Судьи в Колорадо, как и многие критики Трампа, считают, что экс-президент пытался незаконными методами отменить результаты президентских выборов и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.

На 5 марта в США приходится так называемый "супервторник", когда праймериз и кокусы обеих ведущих партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории. Трамп уверенно лидирует в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, и эта партия призывала Верховный суд решить вопрос с вердиктом судей в штате Колорадо до "супервторника".

Верховному суду США также предстоит рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о событиях 2020 года.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет.

Верховный суд принимает участие в рассмотрении такого дела впервые. Первое слушание назначено на 22 апреля.

Дональда Трампа обвиняют в десятках тяжких преступлений.

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