У Дональда Трампа не нашлось суммы в $454,2 млн которую суд Нью-Йорка обязал его выплатить по гражданскому иску о финансовом мошенничестве, и вместо этого, как сообщили его адвокаты, Трамп предложил лишь 100 млн.

У Дональда Трампа не нашлось суммы в $454,2 млн которую суд Нью-Йорка обязал его выплатить по гражданскому иску о финансовом мошенничестве, и вместо этого, как сообщили его адвокаты, Трамп предложил лишь 100 млн.

Трамп хочет оспорить решение, принятое 16 февраля нью-йоркским судьей Артуром Энгороном, по которому экс-президенту, среди прочего, на три года запрещается занимать руководящие позиции в любой компании штата Нью-Йорк или брать займы в банках, зарегистрированных в этом штате.

Но чтобы подать апелляцию, необходимо внести залог в размере полной суммы, присужденной судом, в месячный срок. В противном случае прокуратура штата Нью-Йорк имеет право взыскать эти средства в любой момент.

Трамп должен либо изыскать необходимую сумму из собственных средств — он утверждает, что у него таких денег нет, — либо обратиться в одну из специализированных компаний, которые начисляют дополнительнй процент за свои услуги. К тому же их никто не обязывает принимать Трампа в качестве клиента, и в среду адвокаты экс-президента заявили суду, что найти подобного посредника им не удалось.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, по которому вынес решение судья Энгорон, Трампа и его семейный бизнес обвиняли в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий ссуды.

Судья не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло фактически положить конец его бизнес-империи. Однако он назначил Трампу штраф в $354,9 млн, и на прошлой неделе эта сумма с учетом набежавших процентов (по $112 тыс. каждый день) достигла уже $454,2 млн.

Как заявили адвокаты Трампа в апелляционном суде средней инстанции, "присужденная к выплате непомерная и карательная сумма вкупе с незаконным и неконституционным полным запретом на кредитование сделали невозможным обеспечение и внесение полного залога".

По их словам, залог в 100 млн, а также "обширная" недвижимость Трампа и постоянный надзор за Trump Organization со стороны назначенного судом наблюдателя будут более чем достаточными для обеспечения судебного решения.

Адвокаты Трампа также попытались временно приостановить исполнение приговора на время рассмотрения апелляции, утверждая, что их клиенту будет причинен "непоправимый ущерб" в случае, если офис генерального прокурора Джеймс вынудит его продать свои активы для привлечения капитала.

Одновременно Трамп пытается избежать выплаты полного залога на 83 с лишним млн на время ожидаемой апелляции на приговор о клевете, вынесенный в прошлом месяце в пользу писательницы Джин Кэрролл. Трамп обратился к судье с просьбой позволить ему апеллировать без залога или по крайней мере предоставить необеспеченный залог на сумму не более 24,5 млн.

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